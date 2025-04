Epidemia koronawirusa w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. 20 przypadków zostało potwierdzonych, 467 osób jest hospitalizowanych, z kolei ponad tysiąc znajduje się w domowej kwarantannie.

Kwarantanna obejmuje wszystkie te osoby, które mogły mieć bezpośredni kontakt z zarażonymi lub u których podejrzewa się zakażenie wirusem. Zabronione jest wówczas opuszczanie domu lub mieszkania.

Kwarantanna koronawirus - kara

Za złamanie kwarantanny obowiązuje nas kara, czego niestety wiele osób nie jest świadomych. Ogłoszenie w tej sprawie wydał minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

„Przestrzeganie kwarantanny to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych, bo możemy zarażać. Z drugiej strony jest też odpowiedzialność karna. Do roku pozbawienia wolności za złamanie kwarantanny i narażenie życia i zdrowia innych osób” - powiedział w rozmowie z gazeta.pl

Kwarantanna - gdzie obowiązuje

Niestety wiele osób, które zostały objęte kwarantanną, zapominają, że odosobnienie nie dotyczy tylko wyjścia do pracy i szkoły. To absolutny zakaz pojawiania się we wszystkich miejscach, w których możemy kogoś zarazić. To również podkreślił minister w swojej wypowiedzi.

„Jeżeli jesteśmy w kwarantannie, to musimy być w domu. Nie wolno nam wychodzić po bułki do sklepu, nie możemy wychodzić z psem, nie możemy wyjść do kina, a takie przypadki były w innych krajach. Dowożeniem jedzenia zajmuje się wojewoda. O zabranie psa na spacer można poprosić sąsiada” - powiedział w rozmowie z gazeta.pl

Osoby przebywające w kwarantannie codziennie są w kontakcie z pracownikami sanepidu, którzy monitorują ich stan zdrowia i pojawianie się ewentualnych objawów koronawirusa. Jeśli kwarantanną objęta jest osoba samotna, urząd wojewódzki jest zobowiązany zorganizować dla niej wsparcie w dostarczeniu zakupów i najpotrzebniejszych produktów.

