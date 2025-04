Tegoroczne wakacje na pewno na długo zapadną wszystkim w pamięć. Możemy zapomnieć o beztroskim podróżowaniu i wypoczynku, a musimy przygotować się na zupełnie nowe zasady i szereg obostrzeń, które umożliwią nam letnie wypady, jednocześnie chroniąc nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

W związku z tym, że granice kraju wciąż pozostają zamknięte, a rząd proponuje dofinansowanie urlopów kwotą 1000 zł dla każdej osoby na umowie o pracę, większość osób spędzi zapewne wakacje na terenie Polski. Bon od rządu będzie bowiem pokrywał tylko krajowe wydatki. A gdzie najlepiej wyjechać na polskie wakacje? Oczywiście w Tatry lub nad Bałtyk. W tym drugim przypadku musimy być jednak gotowi na szereg obostrzeń, które będą obowiązywać na polskich plażach.

Jakie obostrzenia będą panować na plażach w 2020 roku?

Do szczegółowych zaleceń Państwowego Zakładu Higieny i GIS dotarł dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa. Z informacjach przez niego zebranych wynika, że nadmorski wypoczynek będzie w tym roku wyglądał zupełnie inaczej niż do tej pory. Na co musimy się przygotować?

PZH i GIS najbardziej niepokoi zbyt duża ilość osób na jednej powierzchni i bliski kontakt plażowiczów. Żeby tego uniknąć i nie narażać się na ryzyko zakażenia koronawirusem, odpoczywający powinni zachowywać dystans minimum 2 metrów. Nie dotyczy to oczywiście osób, które mieszkają wspólnie na co dzień.

W piśmie mowa jest również o tym, że na terenie kąpieliska na jedną osobę przypadać powinno 6 metrów kwadratowych. Ciekawi nas jednak to, jak te odległości zostaną wytyczone. Nie brzmi to zbyt komfortowo dla wypoczywających na plażach. To jednak nie koniec pomysłów, jakie mają inspektoraty sanitarne, by uniemożliwić dalszy rozwój epidemii.

Pożądane jest prowadzenie obserwacji wejść na plażę, liczenie wchodzących i opuszczających ją osób. - można przeczytać w piśmie Państwowego Zakładu Higieny

Autorzy wytycznych zachęcają, by organizatorzy kąpielisk przypominali ich użytkownikom o konieczności zachowania co najmniej 2 metrów dystansu i apelowali do ich poczucia odpowiedzialności, ale sugerują również rozważenie np. dzielenia plaż na sektory i wyznaczenia maksymalnej liczby osób, które mogą w takim sektorze przebywać.

