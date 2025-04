To, że ciało kobiety zmienia się w czasie trwania ciąży, jest oczywiste i nikogo nie dziwi. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre zmiany są nieodwracalne i nie znikają długo po porodzie lub… nigdy. Czy jest się czego bać?

Ciało po ciąży

Chociaż każda z nas ciążę znosi inaczej, pewne dolegliwości czy zmiany pojawiające się w ciągu tych dziewięciu miesięcy w naszym wyglądzie i zachowaniu pojawiają się u większości kobiet. Podobnie jest ze zmianami, które obserwujemy u siebie już po porodzie – część z nich nas cieszy, inne najchętniej ukryłybyśmy pod szerokimi ciuchami, ale łączy je jedno: doświadcza ich prawie każda młoda matka.

Nie ma się co dziwić: ciąża to ogromne wyzwanie dla ciała kobiety, a „powrót do normalności” po porodzie może trwać długie miesiące. Do zmian warto się więc zawczasu przygotować – także psychicznie, by było je łatwiej zaakceptować. O tym, co nas czeka po ciąży, przeczytacie w naszej galerii.

