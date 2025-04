Mroźne powietrze, zacinający śnieg i podkręcone kaloryfery to zimowi wrogowie skóry. Wszystkie te czynniki sprzyjają uszkodzeniu jej naturalnej warstwy ochronnej (lipidowej), utracie wody i zaburzeniom mikrokrążenia. Warto więc sięgać po kosmetyki stworzone specjalnie na tę porę roku – ochronne, przyspieszające regenerację i wzmacniające odporność naskórka. Nie ma obawy – już nie tworzą, jak te dawne grubej, klejącej się warstewki. Nowoczesne preparaty na zimę łatwo się rozprowadzają na skórze i skutecznie ją pielęgnują. Są przystosowane do bardzo niskich temperatur powietrza (nawet do minus 25 st. C). Warto je więc stosować, by zapewnić skórze bezpieczeństwo.

Reklama

Najbardziej narażone są:

Usta

Mają wyjątkowo cienką i wrażliwą skórę, bez naturalnej ochrony gruczołów łojowych i pigmentu. Koniecznie stosuj sztyft ochronny, gdy tylko poczujesz, że usta są suche.

Nos

Zadbaj, by podczas spacerów najbardziej wysunięty punkt twarzy był bezpieczny – od słońca i mrozu. Choć wychodząc z domu smarujesz twarz kremem, wycierając nos na mrozie ścierasz krem ochronny i warto ponowić jego aplikację.

Uszy

Raz przemrożone, już zawsze pozostaną mocno zaróżowione – naczynia krwionośne są w nich blisko pod skórą. Jeśli nie lubisz czapek ukryj uszy pod kapturem albo nausznikami.

Ręce

Zimowe powietrze sprawia, że skóra dłoni szybko traci wilgoć i robi się szorstka, zaczerwieniona, a nawet lekko obrzęknięta. Zapobiegaj temu – smaruj ręce lekko natłuszczającym kremem i zawsze noś rękawiczki.

10 produktów, dzięki którym zachowasz młodość

Przyjazne skórze składniki zimowych kremów to:

witaminy : A – regeneruje, walczy z wolnymi rodnikami; C przyspiesza naturalną odnowę i odświeża; E wiąże wodę, uelastycznia skórę i chroni przed uszkodzeniami powodowanymi promieniami UV.

: – regeneruje, walczy z wolnymi rodnikami; przyspiesza naturalną odnowę i odświeża; wiąże wodę, uelastycznia skórę i chroni przed uszkodzeniami powodowanymi promieniami UV. ceramidy – uszczelniają naskórek, "naprawiają" uszkodzenia mechaniczne, wzmacniają jego warstwę ochronną;

– uszczelniają naskórek, "naprawiają" uszkodzenia mechaniczne, wzmacniają jego warstwę ochronną; alantoina – łagodzi podrażnienia skóry, wygładza ją, zmiękcza i przyspiesza regenerację;

– łagodzi podrażnienia skóry, wygładza ją, zmiękcza i przyspiesza regenerację; składniki nawilżające : NMF – naturalny czynnik nawilżający, zapewnia naskórkowi odpowiedni stopień wilgotności i elastyczność, mocznik i kwas hialuronowy zatrzymują wodę w głębszych warstwach skóry;

: – naturalny czynnik nawilżający, zapewnia naskórkowi odpowiedni stopień wilgotności i elastyczność, i zatrzymują wodę w głębszych warstwach skóry; substancje natłuszczające i regenerujące w jednym, czyli oleje roślinne . Najczęściej stosowane to masło shea, oliwa z oliwek, olej z migdałów, awokado, orzechów macadamia;

. Najczęściej stosowane to masło shea, oliwa z oliwek, olej z migdałów, awokado, orzechów macadamia; filtry UV – chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (fotostarzeniem).

Ewa Adamiak

Reklama

Dowiedz się więcej:

Jak pielęgnować suchą skórę zimą?

10 skutecznych sposobów nawilżenia suchej skóry zimą

Nawilżanie skóry