Na to, jak wyglądamy, czy poruszamy się lekko i energicznie, wpływa kondycja wszystkich organów. Dlatego, chcąc zachować młodość, zadbajmy też o zdrowie. A ono w dużym stopniu zależy od tego, co jemy na co dzień. Poniżej prezentujemy niektóre produkty, które zasługują na miano eliksirów młodości!

1. Orzechy - dbają o mózg i skórę

Wszystkie orzechy, a szczególnie włoskie, są bogate w kwasy tłuszczowe omega 3. To właśnie one potrafią o parę lat opóźnić tworzenie się zmarszczek. Stymulują też prawidłową pracę mózgu – chronią przed depresją i poprawiają pamięć. Zalecana dzienna porcja orzechów to 7 sztuk.

2. Ryby i owoce morza – źródło białka

Produkty te są również źródłem cennych kwasów omega 3. Aby jednak dobrze je wykorzystać, nie powinno się smażyć potraw. Ryby i owoce morza należy jeść gotowane, duszone lub surowe. Dlaczego? Bo kwasy omega 3 rozkładają się w wysokiej temperaturze. Inaczej rzecz ma się z białkiem, cynkiem, selenem, magnezem i wapniem, bowiem przyswajamy je zawsze, bez względu na sposób przyrządzenia potrawy. Pamiętaj, że rybie białko składem jest zbliżone do kolagenu. A kolagen równa się jędrność skóry. Ryby morskie lub owoce morza jedz 2–3 razy w tygodniu.

3. Natka pietruszki – bogactwo witaminy C

Dzięki zawartości dużej ilości witaminy C i rutyny, poprawia wzrok, chroni przed anemią, regeneruje naczynia krwionośne i pomaga zachować w dobrej kondycji kości i stawy. Wit. C i rutyna mają ogromny wpływ na przyswajanie przez organizm żelaza, wapnia i innych minerałów. Natka działa także moczopędnie, dzięki czemu pomaga usuwać z organizmu nadmiar wody wraz z toksynami. Regularne oczyszczanie organizmu pozwala zmniejszyć cellulit. Staraj się jeść minimum łyżeczkę posiekanej natki dziennie, dodając ją np. do surówki lub koktajli warzywnych.

4. Jabłka - na jędrną skórę i dobry nastrój

Systematyczne jedzenie jednego dużego jabłka dziennie może przedłużyć nam życie o kilka lat. Owoce te zawierają substancję neutralizującą wolne rodniki. Cenne w jabłku są również pektyny zbawiennie działające na przewód pokarmowy , a pośrednio także na skórę. Zawiera je głównie skórka dlatego, jeśli nie lubisz jej jeść, susz obierki i często pij zrobiony z nich napar.

5. Owoce goji - lek na wszystko

W medycynie Wschodu nazywane są szczęśliwą jagodą i znane od 2000 lat. Przywracają witalność, odmładzają komórki naszego ciała, poprawiają widzenie, wspomagają odporność. Powstrzymują także siwienie i wypadanie włosów. Tak wszechstronne działanie możliwe jest dzięki temu, że zawierają wyjątkowo dużo przeciwutleniaczy, 18 cennych aminokwasów, wiele mikroelementów i witamin, zwłaszcza witaminy C. Zaleca się jedzenie ok. 70 sztuk dziennie, np. z jogurtem, płatkami śniadaniowymi, zupami mlecznymi.

6. Jajka - lepsze niż mięso

Nawet najlepsze chude mięso nie zawiera tak dobrego, łatwo przyswajalnego białka. Dzięki niemu nasz organizm sprawnie tworzy nowe komórki i utrzymuje narządy w dobrej kondycji. Jajka zawierają też inne cenne składniki: lecytynę i barwnik żółtka, które korzystnie wpływają na serce, a także witaminy A, D i E, od których zależy stan naszych oczu, skóry i kości. Możesz jeść 1–2 jajka dziennie.

7. Awokado – miłosna gruszka

Jego tłuszcz zawiera bardzo zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe. To one sprawiają, że w naszych tętnicach do późnej starości nie gromadzą się złogi utrudniające przepływ krwi. Dzięki temu do wszystkich tkanek dostarczana jest potrzebna ilość substancji odżywczych, co utrzymuje organizm w dobrej kondycji.

8. Brokuł - najzdrowsze warzywo świata

Znajdujące się w brokule przeciwutleniacze usuwają z organizmu niektóre komórki rakowe i nie dopuszczają do rozwoju chorób różnych narządów np. miażdżycy, reumatyzmu, osteoporozy. Sulforafan odmładza też układ odpornościowy, zapobiega depresji, wzmacnia paznokcie i zapobiega wypadaniu włosów. To warzywo można jeść codziennie, najlepiej gotowane na parze.

9. Olej lniany – niedoceniony skarb

Podobnie jak inne oleje zawiera kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6. W nim jednak - tak jak w rzepakowym - występują one w dobrych proporcjach. Olej lniany zawiera także związki podobne do żeńskich estrogenów. Pijąc 2 łyżki oleju w okresie menopauzy, możemy zapobiegać skutkom niedoboru tego hormonu.

10. Kefir i jogurt – napoje stulatków

Zawarty w nich kwas mlekowy unieszkodliwia trucizny trafiające do organizmu z zewnątrz lub powstające z niestrawionych pokarmów. Produkty te zawierają też dobroczynne bakterie, niszczące obecne w jelitach chorobotwórcze mikroby. Aby korzystać z dobrodziejstw jogurtu lub kefiru, staraj się wypijać dziennie 150 ml.

