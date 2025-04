W statystykach dotyczących chorób zębów jesteśmy w czołówce Europy – przeciętny Polak ma aż 13 zębów z próchnicą! Można to zmienić. Trzeba tylko zadbać o jamę ustną. Aby ci to ułatwić, odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące zdrowia zębów pojawiające się w listach do redakcji.

1. Czy trzeba myć zęby od razu po posiłku?

Nie należy tego robić bezpośrednio po jedzeniu czy piciu, lecz odczekać pół godziny. Dlaczego? W pożywieniu znajdują się cukry i kwasy, które osłabiają szkliwo. Jeśli zaraz po jedzeniu zaczniesz szczotkować zęby, wetrzesz te substancje w szkliwo, ścierając je.

2. Dlaczego gładki ząb nie zawsze jest czysty?

Poczucie "gładkości" oznacza jedynie, że została usunięta płytka nazębna, którą produkują bakterie. Ale to nie znaczy, że zostały dobrze wyczyszczone przestrzenie międzyzębowe. Pozostają tam bakterie, które powodują próchnicę i choroby przyzębia.

3. Czy warto rzuć gumę bez cukru?

Tak. Neutralizuje ona niski poziom pH w jamie ustnej, zapobiegając tym tworzeniu się próchnicy. Pomaga też przywrócić świeży oddech. Żucie gum po posiłkach jest zalecane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Trzeba jednak uważać, by przeżuwanie nie weszło nam w nawyk. Częste żucie może prowadzić do uszkodzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Wystarczy 15 min po posiłku.

4. Jaka dieta jest najkorzystniejsza dla zębów?

Taka, która zawiera dużo wapnia (produkty mleczne), zdrowe tłuszcze (ryby morskie) oraz witaminy (z warzyw i owoców). Warto też sięgać po produkty, które wyjątkowo korzystnie działają na zęby: truskawki (mają właściwości wybielające zęby), marchew (oczyszcza przestrzenie międzyzębowe), zieloną herbatę (dostarcza fluoru) oraz brokuły (zmniejszają ryzyko paradontozy).

5. Która pasta jest najlepsza?

Odpowiednie dla każdego są zwykłe i stosunkowo tanie pasty, które usuwają płytkę bakteryjną z jamy ustnej. Zawierają one substancje ścierne – węglan wapnia i krzemiany, które usuwają bakterie, resztki jedzenia oraz przebarwienia. W składzie takiej pasty znajdują się także związki antybakteryjne, np. dwuglukonian chlorheksydyny, hexetydyna lub cynk i fluor – ok. 1300-1500 ppm (ppm to jednostka miary – parts per million). Można też zdecydować się na pastę dobraną do problemów stomatologicznych, np. wybielającą, przeciw nadwrażliwości.

6. Czy leki mogą psuć zęby?

Tak, niektóre. Przyśpieszać rozwój próchnicy mogą środki na depresję, leki moczopędne, uspokajające czy przeciwhistaminowe. Negatywny wpływ na jamę ustną mają też niektóre leki wziewne stosowane w przypadku astmy oraz antybiotyki (m.in. tetracyklina).

7. Która szczoteczkę wybrać?

Odpowiednia jest zarówno elektryczna jak i manualna. Obie spełniają swoją rolę wtedy, gdy używamy ich we właściwy sposób. Elektryczną przykładamy na kilka sekund do każdego zęba po kolei i przesuwamy równolegle do linii dziąseł. Manualna natomiast wymaga tzw. techniki wymiatającej: ustaw szczoteczkę pod kątem 45 st. – część zakończeń włosia powinna niemal wchodzić do kieszonki dziąsłowej. W takim ułożeniu szczoteczki wykonuj delikatne ruchy wibrujące "tam i z powrotem" (końce włosia chodzą do kieszonki dziąsłowej), a następnie ruchy wymiatające – od dziąsła w dół zęba.