Dodanie do menu produktów bogatych w wapń, czyli jednego z elektrolitów, to dużo lepsze rozwiązanie niż stosowanie suplementów diety z wapniem – łykanie tabletek nie jest tak skuteczne, jak dostarczanie wapnia w diecie. Warto wiedzieć, że szczególnie dużo wapnia jest w serach żółtych i pleśniowych. Jednak te trzeba jeść je z umiarem, bo zawierają dużo tłuszczu oraz soli. Po co jeszcze sięgać, aby mieć zdrowe kości i zęby?

Reklama

Spis treści:

Poniżej tabele z zawartością wapnia w różnych produktach. Dla ułatwienia, na czerwono zaznaczamy te, z nich, które wykazują największą zawartość tego pierwiastka w porcji – to są właśnie produkty najbogatsze w wapń w każdej z kategorii pokarmów.

Co ma najwięcej wapnia? Nabiał

Na czerwono oznaczyliśmy najbogatsze w wapń produkty nabiałowe (200 lub więcej mg w porcji).

fot. Co zawiera najwięcej wapnia/ Adobe Stock, New Africa

Owoce i soki bogate w wapń

Na czerwono zaznaczamy owoce zawierające pond 50 mg wapnia w porcji.

Warzywa bogate w wapń

Na czerwono zaznaczamy te warzywa, które dostarczają minimum 100 mg wapnia w porcji.

Pozostałe produkty bogate w wapń

Tutaj podajemy najbogatsze w wapń produkty zbożowe, orzechy i ryby, zaznaczając na czerwono te, które w porcji dostarczają ponad 100 mg.

fot. Co zawiera najwięcej wapnia – infografika/ polki.pl

Produkty bogate w wapń dla psa

Czasami jest i tak, że to nasz czworonożny przyjaciel potrzebuje większych dawek wapnia. Wtedy można z naturalnych produktów podawać mu:

surowe kości (nigdy gotowane, zwłaszcza drobiowe!),

jaja ze skorupkami,

fermentowany nabiał (jogurt naturalny, kefir, twaróg naturalny),

sardynki (świeże, gotowane, ale nie z oleju czy octu lub sosu pomidorowego).

Na rynku dostępne są też specjalne suplementy dla psów z wapniem. Część z nich produkowana jest ze zmielonych skorupek jaja. Czasami niezbędne jest dożylne podanie psu wapnia.

Poniżej kilka podpowiedzi, dotyczących tego, po jakie produkty spożywcze sięgać, aby jednocześnie zawierały wapń i witaminę D:

sardynki,

żółtka jaj,

sery żółte,

mleko krowie,

sok pomarańczowy fortyfikowany wit. D,

jogurt,

ser ricotta.

Witamina D pomaga organizmowi wykorzystać dostarczony wraz z pokarmem wapń. Dlatego, jeśli suplementujesz wapń, możesz sięgać po produkty bogate w wit. D: grzyby, tłuste ryby morskie, olej rybi, wątróbka.

Do najlepszych produktów, które jednocześnie dostarczają znaczących ilości wapnia i magnezu należą:

fasola,

ryż brązowy,

pestki słonecznika,

szpinak,

migdały,

orzechy włoskie,

szpinak.

Do produktów obfitujących w magnez należą także: ciemna czekolada, awokado, tofu, produkty pełnoziarniste.

Poniżej znajdziesz jadłospis bardzo zasobny w wapń.

I śniadanie: owsianka z gruszką

Składniki:

3 granoli z migdałami,

1,5 szklanki gorącego mleka (1,5 proc. tłuszczu),

1 gruszka,

2 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę, wsyp płatki owsiane. Gotuj 10 minut. Dodaj gorące mleko i małą pokrojoną w kostkę gruszkę.

II śniadanie: kanapka z wędliną i warzywami

Składniki:

1 kromka chleba pełnoziarnistego,

1 plaster polędwicy,

1 liść sałaty,

1/3 papryki.

Sposób przygotowania:

Warzywa umyj, paprykę pokój w słupki. Przygotuj kanapkę z wędliną, sałatą i papryką.

Obiad: dorsz w pomidorach z ziemniakami z brokułami + maślanka do picia

Składniki:

filet z dorsza (ok.150 g),

2 ziemniaki,

3 łyżki przecieru pomidorowego,

oliwa,

natka pietruszki,

pieprz i sól.

Sposób przygotowania:

Dorsza skrop oliwą z oliwek, posyp solą, pieprzem i natką pietruszki. Polej przecierem pomidorowym i duś pod przykryciem 20 minut. Ziemniaki i brokuły ugotuj. Obiad podawaj ze szklanką maślanki.

fot. Jadłospis bogaty w wapń: dorsz w pomidorach/ Adobe Stock, beataaldridge

Podwieczorek: jogurt naturalny z owocami.

Kolacja: grzanka z serem + sałatka

Składniki:

1 kromka chleba graham.

1 plaster żółtego sera light,

5 liści sałaty,

1 pomidor,

1/3 puszki tuńczyka w sosie własnym,

5 czarnych oliwek,

sos winegret.

Sposób przygotowania:

Przygotuj grzankę z chleba i żółtego sera. Umyj warzy i pokrój warzywa. Zrób sałatkę, dodaj tuńczyka. Skrop sosem winegret.

Okazuje się, że są substancje, których powinnaś unikać, bo zwiększają wydalanie wapnia. To fosforany, nadmiar białka, kofeina i sód.

Fosforany są składnikami konserwantów występujących w fast foodach, konserwach, zupach w proszku i napojach gazowanych.

Kofeinę zawierają kawa, herbata i napoje gazowane .

. Jednak najważniejszym czynnikiem zwiększającym wydalanie wapnia jest sód obecny w soli kuchennej.

Dorosłe kobiety potrzebuję około 1000 mg wapnia dziennie. Zapotrzebowanie na wapń zwiększa się, w niektórych sytuacjach. Powinnaś zadbać dietę bogatą w wapń szczególnie:

gdy się odchudzasz,

jesteś w ciąży lub karmisz piersią (1200-1500 mg dziennie),

jesteś w wieku pomenopauzalnym (1500 mg dziennie).

We wszystkich tych sytuacjach jesteś bardziej narażona na rozwój osteoporozy. Jeśli chcesz jej uniknąć, musisz dostarczyć więcej wapnia z pożywieniem.

Pamiętaj, że do prawidłowego wchłaniania wapnia niezbędna jest witamina D, którą należy regularnie suplementować. Większość Polaków cierpi na jej niedobór, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 17.08.2007.

Reklama

Czytaj także:

Hiperkalcemia - dlaczego można mieć za dużo wapnia we krwi?

5 najlepszych źródeł wapnia w diecie wegańskiej

Czy płatki owsiane szkodzą i jak wpływają na wchłanianie wapnia?