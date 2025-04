Zdjęcia z dzieciństwa redakcji Polki.pl

3 z 9

Sylwia, redaktor działu Kuchnia

Jak widać na powyższym zdjęciu, od najmłodszych lat pomagałam mamie w kuchni wylizywać wszystkie garnki ;) Do późnych godzin piekłyśmy wspólnie ciasta przed świętami i nadal to robimy. Moja pierwsza książka, jaka wpadła mi w ręce, to była angielska wersja Kuchni Kubusia Puchatka - prawdopodobnie od tej pory (choć jeszcze o tym nie wiedziałam) zamarzyłam, aby robić przekład książek kulinarnych.

