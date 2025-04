Zabawy na Dzień Dziecka nie muszą być wymyślne, ale najważniejsze, by aktywizowały całą rodzinę: zabawy na świeżym powietrzu i w domu można modyfikować - np. zamiast starego niedźwiedzia może spać król.

Zabawy na Dzień Dziecka na dworze

Królewskie kręgle z butelek

Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 2 lat.

Co jest potrzebne: plastikowe butelki (np. po wodzie mineralnej, najlepiej tej samej wielkości), piłka, woda lub piasek z piaskownicy.

Jak się bawić: napełnij butelki wodą lub piaskiem, żeby były stabilne. Zakręć je nakrętkami. Rozstaw kręgle na planie trójkąta (wierzchołek kierowany w stronę graczy). Narysuj kredą linię, na której ustawia się gracz. Nie powinna być zbyt oddalona od butelek, by dziecko miało szansę w nie trafić. Dla siebie możesz wyznaczyć drugą, dalej położoną. Na przemian turlajcie piłkę w stronę kręgli.

fot. Adobe Stock

Królowa pszczół i żaba

Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 2 lat.

Co jest potrzebne: kreda.

Jak się bawić: na chodniku lub asfaltowej parkowej dróżce narysuj kółka w takich odstępach, by maluch miał szansę przeskoczyć z jednego na drugie. Umawiacie się, że jesteście pszczółkami: dziecko to pszczoła królowa, a wy – szeregowe robotnice. Możecie przelatywać z kwiatka na kwiatek (czyli z kółka na kółko), bo tam pszczółki są bezpieczne. Potem możecie wymyślić inną historię. Może pokażecie maluchowi, jak gra się w klasy? To zawsze świetna zabawa na Dzień Dziecka!

fot. Adobe Stock

Jej wysokość puszcza bańki

Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 12. miesiąca.

Co jest potrzebne: płyn do baniek (np. z płynu do kąpieli rozcieńczonego wodą lub według przepisu dla profesjonalistów: 1 litr wody + 2 lub 3 łyżki płynu do mycia naczyń + 1 łyżeczka gliceryny, którą można kupić w aptece), słomki i plastikowe kubeczki.

Jak się bawić: Jedna osoba puszcza, a druga rozbija bańki (klaszcząc), przekłuwa je słomką albo na nie dmucha – to zabawa dla dzieci, u których istnieje ryzyko, że wciągną płyn do ust. Dla starszych ogłoś konkurs: kto puści najwięcej baniek. Propozycja dla ambitnych to mega bańki. Słomkę trzeba zastąpić np. rurką po papierze toaletowym lub kuchennym ręczniku. Zadanie nie jest proste, a zabawa na Dzień Dziecka jest przednia.

fot. Adobe Stock

Zabawy na Dzień Dziecka w domu

Rodzina królewska w puzzlach

Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 12 miesiąca.

Maluch uwielbia układanki? Przygotuj dla niego specjalne puzzle. Wydrukuj rodzinną fotografię, przyklej do tekturki i potnij na kilka kawałków. Poproś malca, by spróbował ułożyć z nich obrazek. Na wszelki wypadek zostaw jeden egzemplarz zdjęcia w całości na wzór. Możesz przygotować trzy zestawy puzzli, np. zdjęcie mamy, taty, dziadków i dziecka albo ulubionego pieska lub kotka.

fot. Adobe Stock

Stary król mocno śpi

Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 3. roku.

Królewska wersja zabawy w „Starego niedźwiedzia”. Król mocno śpi, a nieznośni poddani nie pozwalają mu dokończyć drzemki, chodzą wokół niego i śpiewają piosenkę „Stary król mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi będzie zły...”. Zanim król się obudzi, rozbiegają się po domu. Ten, kogo król odnajdzie jako pierwszego, dostaje koronę, kładzie się na podłodze, by po chwili złapać kolejną osobę. Zabawa daje masę śmiechu!

fot. Adobe Stock

Zabawa na Dzień Dziecka: skarb dla władcy

Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 12. miesiąca.

Co jest potrzebne: prezent na Dzień Dziecka! Jeśli przygotowałaś upominek na Dzień Dziecka, możesz ukryć go w domu i zabawić się z maluchem w ciepło-zimno. Najpierw możecie bawić się w odnajdywanie jego ulubionej przytulanki, a później udając, że ukryłaś maskotkę, pokieruj dziecko tak, by odnalazło prezent. Wariant dla dwulatków: ukryj prezent razem z pozytywką albo włączonym telefonem komórkowym i poproś malucha, by szukał tam, skąd dochodzi melodyjka.

fot. Adobe Stock

Artykuł na podstawie tekstu autorstwa Małgorzaty Mazurek-Wódz opublikowany 30.05.2008.Konsultacja: dr Małgorzata Skura, pedagog z Katedry Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

