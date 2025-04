Z pandemią koronawirusa walczy cały świat, najgorzej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Duże nadzieje wiąże się z wynalezieniem szczepionki, ale obecnie istotne jest także opracowanie leku na COVID-19.

Wiele wskazuje na to, że taki lek właśnie odkryto. Co więcej, nie jest to nowy preparat, ale lek powszechnie stosowany np. w leczeniu alergii.

Lek na COVID-19 opracowany przez Brytyjczyków

Właśnie poinformowano o leku, który może być z powodzeniem stosowany u chorych na COVID-19.

Lekiem, który znacznie zmniejsza śmiertelność wśród chorych na COVID-19 jest deksametazon z grupy sterydów. Jest to pierwszy lek, którego skuteczność w leczeniu COVID-19 została potwierdzona klinicznie.

Brytyjscy naukowcy poinformowali, że deksametazon zmniejsza śmiertelność o jedną trzecią, wśród najciężej przechodzących COVID-19.

Jest to pierwsze sprawdzone leczenie, które zmniejsza śmiertelność u pacjentów z COVID-19, leczonych przy pomocy podawania tlenu albo respiratora. - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom.

Przedstawiciel WHO podziękował grupie brytyjskich naukowców z Oxfordu oraz pacjentom i lekarzom z brytyjskich szpitali. Pogratulował również rządowi brytyjskiemu. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że jest to naukowy przełom w leczeniu choroby wywołanej przez SARS-CoV-2.

Deksametazon - co to za lek?

Deksametazon nie jest preparatem, który powstał przed kilkoma dniami. To bardzo popularny i tani lek, który jest stosowany w leczeniu alergii, astmy, obrzęków mózgu, a nawet reumatyzmu.

Deksametazon to preparat o działaniu przeciwalergicznym, przeciwzapalnym i immunopresyjnym. W leczeniu COVID-19 ciężko chorym pacjentom steryd aplikuje się dożylnie, natomiast przy łagodniejszym przebiegu - w formie tabletek.

Warto wiedzieć, że choć lek jest tani i skuteczny, nie wszyscy mogą go stosować. Przeciwwskazaniami do stosowania deksametazonu są m.in. osteoporoza, ostra niewydolność nerek, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Sterydu nie należy przyjmować także w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Źródła: Ox.ac.uk , PAP

