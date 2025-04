Do tej pory zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekraczał kwoty 539 zł netto lub kwoty 623 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Od 1 listopada 2014r. zmianie ulega kryterium dochodowe od jakiego zależy przyznawanie zasiłku rodzinnego. Teraz wynosi ono odpowiednio 574 zł i 664 zł.

Reklama

Kto ma prawo do zasiłku?

Świadczenie przysługuje rodzicom (opiekunom) do ukończenia przez dziecko,

18 roku życia, lub

nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

24 lat, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej.

Wysokość zasiłku

Świadczenie jest wypłacane miesięcznie w kwocie:

77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Reklama

Więcej na temat zasiłku:

Komu przysługują zasiłki rodzinne?

Zasiłek rodzinny dla samotnej matki