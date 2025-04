Dziś prawo do tzw. rodzinnego mają tylko osoby, które mają niski miesięczny dochód na osobę w rodzinie. Przypomnijmy, że wynosi on 539 zł albo 623 zł (gdy rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko). To naprawdę bardzo rygorystyczny warunek, tym bardziej że gra idzie zaledwie o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W zależności od wieku dziecka zasiłek rodzinny wynosi od 68 zł do 98 zł.

W jakich sytuacjach przysługuje zasiłek rodzinny?

Okazuje się jednak, że gdy dochód rodziny nieco przekracza te kryteria, też może ona otrzymać zasiłek rodzinny. Kiedy? Wtedy, gdy są wyższe nie więcej niż wynosi kwota najniższego zasiłku. Policzmy: dziś najniższy zasiłek rodzinny wynosi 68 zł, a zatem dochody rodziny nie mogą być wyższe niż 607 zł lub 691 zł na osobę. Rodzina dostanie prawo do tego świadczenia, jeśli mogła z niego korzystać w poprzednim okresie zasiłkowym, a nie korzystała z racji wyższego dochodu. W razie wątpliwości najlepiej dopytać się w urzędzie gminy.

Nowe propozycje wyznaczania kryterium do zasiłku

Bardziej rozsądne wydają się propozycje podniesienia kryterium dochodu do 1 tysiąca złotych na osobę w rodzinie lub w ogóle przyznawanie pieniędzy na dziecko bez względu na wysokość zarobków. Na razie są to jednak tylko projekty. Ale my jesteśmy „za”!

Zmiany w przepisach już wkrótce

Od 1 listopada 2014 r. przepisy ustalające wysokość dochodów, która pozwala na przyznanie zasiłku rodzinnego, zostaną uaktualnione. Kwoty zostaną podwyższone. Prawo do zasiłku otrzymają osoby, których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 574 zł lub 664 zł w przypadku rodziny, w której jest dziecko legitymujące się umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego również zostanie podniesiona. Będzie wynosić on od 77 zł do 115 zł, w zależności od wieku dziecka, na które ten zasiłek jest przyznawany.

