Pewnie rodzice uczyli cię, że należy mówić "na zdrowie", gdy ktoś kichnie. W tym samym czasie wpajali ci, że przed posiłkiem należy mówić "smacznego", a kobiety zawsze trzeba przepuszczać przodem. Jak się okazuje, to błędy niezgodne z zasadami savoir-vivre. Zobacz, co na ten temat mówi protokół dyplomatyczny.

Poznaj złe maniery, które często popełniamy przy stole

1. "Apsik" i "na zdrowie"

Koleżanka w pracy kichnęła. W dużym open space słychać dobrze znany dźwięk "apsik". Co robisz? Niemal naturalne jest, że odpowiadasz jej "na zdrowie". Dlaczego? Bo zwyczajnie w świecie życzysz jej szybkiego pozbycia się choroby. Tak nas uczono od dziecka: najpierw rodzice, potem nauczyciele. A to błąd.

Kichanie to odruch fizjologiczny, na który mało kto ma wpływ. Kichanie to niestety nic innego, jak rozsiewanie zarazków, zarażanie. Mówiąc "na zdrowie" to tak jakbyś mówiła "widzę, że jesteś chora, mam świadomość, że zarażasz", a więc poniekąd wprawiasz osobę kichającą w zakłopotanie. Co zatem zrobić, gdy ktoś kichnie? Protokół dyplomatyczny podpowiada, by nie robić nic. Kichnięcie należy zwyczajnie w świecie zignorować.

2. Smacznego

Od lat uczono nas, że rozpoczynając posiłek, należy życzyć innym smacznego. Jak się okazuje, z tym "smacznego" wcale nie jest tak łatwo.

Zgodnie z zasadami etykiety, smacznego może życzyć jedynie osoba, która ugotowała posiłek, a więc: gospodyni, która włożyła trud w przygotowanie obiadu, kucharz lub ewentualnie kelner.

Kto bezwzględnie nie powinien życzyć smacznego? Przede wszystkim mężczyzna - gospodarz domu, który nie przygotowywał posiłku. Wyobraź sobie sytuację, że zaprosiliście do siebie znajomych. Ty spędziłaś 3 godziny w kuchni. Podczas kolacji twój partner donośnym tonem życzy gościom smacznego. Tak być nie powinno. Smacznego możesz życzyć tylko i wyłącznie ty.

Gafą byłoby, gdyby to zaproszenie przez ciebie goście życzyli wam smacznego. Dlaczego? Bo w tym zwrocie kryje się też zachęta do jedzenia. Jeśli "smacznego" pada z ust gości, może to oznaczać, że już nie mogą doczekać się jedzenia.

Smacznego nie należy też sobie życzyć w restauracji. Może to zrobić jedynie kucharz lub kelner, w myśl zasady, że to oni zajęli się przygotowaniem posiłku. Jeśli smacznego życzą sobie goście, to według protokołu dyplomatycznego, może to wskazywać na ich obawy przed tym, czy aby posiłek jest jadalny.

3. Przepuszczanie kobiet przodem

Mężczyzna nie zawsze powinien przepuszczać kobietę przodem, czasem nawet nie powinien tego robić. W sytuacji wchodzenia po schodach, to kobieta powinna iść pierwsza. Za nią powinien kroczyć mężczyzna. W sytuacji schodzenia ze schodów, to mężczyzna schodzi pierwszy. Z tyłu jest kobieta. Dlaczego? Chodzi o asekurację. Gdyby kobieta się potknęła i miała upaść, to przed nią jest mężczyzna, który mógłby pomóc.