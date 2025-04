Fot. Fotolia

Polacy nie dbają o gości przy stole?

Wydaje się, że gospodarz imprezy we własnym domu będzie starał się robić wszystko, by jego gościom niczego nie brakowało. Okazuje się jednak, że nie do końca pamiętamy o "oczywistościach". Zdecydowana większość gospodarzy nie dba o to, by kieliszki nie były puste, a także o to, by posiłki w pierwszej kolejności podać osobom starszym i kobietom.

Blisko 50% badanych przestrzega, w sumie zaczerpniętej z restauracji, zasady kolejności podawania posiłków: przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser i na końcu kawa. Wiąże się ona także z podawaniem potraw z uwzględnieniem rodzinnej ważności: osobom starszym, honorowym gościom, kobietom i reszcie.

Z danych marki MOSSO wynika, że nawet mniej niż połowa Polaków stara się dbać o to, by na stole niczego nie zabrakło oraz aby kieliszki gości nie były puste. Swoje zaniedbania w tej materii zwykle tłumaczą zajmowaniem się w tym czasie rozmową lub zabawianiem dzieci.

Zaskakujący jest również fakt, że tylko 23% mężczyzn deklaruje odsuwanie krzesła kobietom.

Wykres 1. Najczęściej przestrzegane zasady savoir vivre’u przy stole (źródło: MOSSO)

Życzenie gościom "smacznego" jest niegrzeczne

70% Polaków przy stole życzy współbiesiadnikom "smacznego". Zdecydowana większość Polaków robi to, bo nie widzi w tym nic złego, jednak zgodnie z zasadami savoir vivre'u jest to niegrzeczne!

Dlaczego? Zazwyczaj z przyzwyczajenia, z grzeczności lub z zasłyszenia z restauracji. Ale to właśnie tylko w tej ostatniej etykieta zezwala na powiedzenie „smacznego” przez kucharza bądź kelnera.

Naruszenie dobrych manier przejawia się także w innych postaciach. Do najczęściej wskazywanych należy nadmierne mlaskanie oraz siorbanie – spotyka się z tym aż 84% ankietowanych. Inne często praktykowane to:

mówienie z jedzeniem w ustach,

korzystanie podczas posiłku z telefonu komórkowego,

oglądanie telewizji.

Przyjemność wspólnego ucztowania przy stole niweczy także zachęcanie do jedzenia, nadmierne spożywanie alkoholu oraz pośpiech w spożywaniu posiłków. Do spędzania czasu z bliskimi nie zachęca również dłubanie wykałaczką w zębach, jedzenie z otwartymi ustami, picie zupy prosto z talerza, jedzenie owoców palcami czy makaronu łyżką.

Niepokojący jest też fakt, że nawet 46% z badanych Polaków pali bądź wyraża zgodę na palenie papierosów przy stole.

Wykres 2. Najczęściej spotykane naruszenia dobrych manier przy stole (źródło: MOSSO)

