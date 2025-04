Kilka tygodni temu pisałyśmy o tym, że LPP i Empik nie otworzą części swoich sklepów po pandemii koronawirusa. Do tych marek szybko dołączyło jeszcze kilka innych mniej lub bardziej znanych odzieżówek, które ucierpiały z powodu koronawirusa. Nikt się jednak nie spodziewał, że problemy ma również hiszpański gigant - Inditex.

Okazuje się, że pandemia koronawirusa spowodowała u niego spadek sprzedaży sięgający 44%. W związku z tym właściciel takich marek jak Zara, Oysho czy Bershka podjął decyzję o zamknięciu od 1000 do 1200 sklepów na całym świecie. Obecnie posiada ponad 7400 stacjonarnych butików.

Jak podaje Business Insider Polska, w ciągu 2 lat sieć planuje zlikwidować głównie mniejsze sklepy zlokalizowane w Europie i Azji. Niestety nie podano informacji, czy zostaną zamknięte również butiki w Polsce.

Czy Zara zniknie z galerii handlowych?

Wszystkich wielbicieli Zary uspokajamy, bo zamknięcia stacjonarnych butików mają dotknąć głównie inne marki. Przypomnijmy, że w swoim portfolio Inditex ma jeszcze Oysho, Bershke, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivariusa, Zare Home i Uterque.

Warto jednak zaznaczyć, że obecnie 70% sprzedaży w Inditexie to właśnie produkty Zary, więc można się spodziewać, że restrukturyzacja dotknie w pewnym stopniu również ten brand.

Kłopoty finansowe spowodowane epidemią koronawirusa

Jak łatwo się domyślić kłopoty finansowe giganta odzieżowe są spowodowane pandemią koronawirusa. Od 1 lutego do 30 kwietnia firma zanotowała spadek sprzedaży na poziomie 44% i ogromną stratę netto. Rok temu miała 736 mln euro zysku w czasie tych trzech miesięcy, a w tym roku było to tylko 409 mln euro.

W czasie zamknięcia sklepów stacjonarnych o 50% wzrosła sprzedaż w sklepach internetowych, co pozwoliło odrobić część strat, ale to niestety nadal za mało. Do 2022 roku Inditex planuje wydać miliard euro na udoskonalenie oferty online.

Działania hiszpańskiej sieci potwierdzają jedynie, że zmienia się model zakupowy, a pandemia koronawirusa przyspieszyła zmiany, które i tak w czasie najbliższych lat miałyby miejsce.

Źródło: Business Insider Polska

