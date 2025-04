Zastanawiałaś się kiedyś, czy ktoś może podglądać cię w łazience albo sklepowej przymierzalni? Wiele razy słyszałyśmy o osobach, które odkryły w przebieralniach kamerki lub inne gadżety szpiegowskie. Nie zawsze jednak tego typu urządzenia lub „sztuczki” da się rozpoznać gołym okiem. Okazuje się, że ktoś może obserwować nasze poczynania zza lustra. Jak sprawdzić, czy jesteśmy bezpieczne? Wystarczy test palca.

Jak sprawdzić, czy ktoś podgląda cię w przymierzalni?

Podglądanie nas bez naszej wiedzy jest nie tylko niedopuszczalne moralnie, ale też karalne. Zwłaszcza w sytuacji intymnej, jaką jest np. przebieranie się. Okazuje się, że nawet zwykłe lustro w przebieralni lub szatni może stanowić przedmiot, który podglądasz wykorzysta do swoich niecnych celów. Wystarczy jednak prosta sztuczka, która od razu ujawni, czy ktoś nas obserwuje, czy też możemy czuć się bezpiecznie.

Do lustra przykładamy czubek palca. Jeśli między nim a odbiciem jest przerwa, lustro jest w porządku i nie mamy się czego bać. Jeśli jednak czubek naszego palca bezpośrednio styka się z czubkiem palca odbitego, to znak, że lustro jest przezroczyste i ktoś może (ale nie musi) za nim stać. Lepiej wtedy uważać, by nie paść ofiarą podglądacza.

fot. Archiwum prywatne. Jeśli czubek palca styka się z odbiciem, lustro może być weneckie

Wchodząc do pomieszczenia sprawdzajmy je też pod kątem dziwnych wieszaków i innych akcesoriów, które mogą mieć w sobie kamerę. Jeśli tylko nie czujemy się stuprocentowo bezpiecznie, zaalarmujmy ochronę lub obsługę sklepu.

Zgodnie z kodeksem karnym w Polsce za podglądanie kogoś lub nagrywanie, czyli przestępstwo utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przy użyciu w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Takiej samej karze podlega ten kto rozpowszechniania wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody.

