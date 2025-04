Jeśli chcesz wyświetlić opis do powyższego video, postępuj wg instrukcji :) 1. Na dolnym pasku menu video kliknij ikonkę "Napisy" (wyświetli się napis w języku angielskim) 2. Następnie kliknij ikonkę "Ustawienia". 3. Wybierz z listy opcję "Napisy" 4. Kliknij "Przetłumacz automatycznie" 5. Wybierz język na "polski".

Jeśli mógłbyś zjeść kolację z dowolną osobą: żyjącą lub zmarłą, kogo byś wybrał? Takie pytanie zadano rodzicom oraz ich dzieciom. Dorośli wymienili różne nazwiska: Marylin Monroe, Kim Kardashian, Justina Bieber i wiele innych. O to samo zapytano dzieci. I tu pojawiło się wielkie zaskoczenie.

Dzieci nie wymieniały celebrytów, nikt nie wymienił nawet postaci z bajki. Zamiast tego najmłodsi odpowiadali, że kolację chcieliby zjeść z rodzicami i inną najbliższą rodziną. Ich odpowiedzi oglądali wcześniej odpowiadający rodzice. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że pojawiły się łzy wzruszenia i radości. Szokujący eksperyment pokazał, jak wiele znaczą prawdziwe, szczere relacje i miłość.

Szokujący eksperyment

Zaskakujące badania społeczne zawsze dają do myślenia. Pokazują wiele nieoczywistych prawd o relacjach międzyludzkich. Reklama MasterFoods świetnie przedstawiła równicę między światem dorosłych a światem dzieci. Starsi mieli problem z udzieleniem odpowiedzi, podczas gdy najmłodsi odpowiadali bez zastanowienia. Kampania potwierdziła też pewną znaną zależność. Dzieci są szczere, "nieskalane" szarą rzeczywistością i materializmem tego świata. To dlatego na pytanie o to, z kim chcą zjeść kolację, wymienili po prostu rodziców, który okazali się dla nich najważniejsi - ważniejsi od Justina Biebera, czy innych "wielkich" sław. Dla maluchów bohaterami ich życia byli bliscy. I chyba właśnie tego wielu dorosłych mogłoby się uczyć od dzieci.

