Jeża można spotkać na opuszczonych działkach, albo tych położonych w pobliżu lasu, w parkach, zarośniętych ogródkach, słowem, wszędzie tam, gdzie krzewi się gęsta roślinność. Jego przysmakiem są chrząszcze, pędraki, drobne kręgowców. Chętnie zjada ślimaki. Potrafi też pożywić się żmiją, bo jest odporny na jej jad.

1. Pozwól mu wejść. Jeśli chcesz zachęcić jeża do zadomowienia się na działce, musisz przede wszystkim umożliwić mu swobodne przedostanie się na twój teren. Możesz podwinąć fragment siatki, wywiercić otwór w betonowym czy ceglanym murze czy skrócić szczebelki płotu (u dołu).

2. Zrób przyjazne miejsce. Jeże nie są wymagające. Wystarczy, że zostawisz w rzadko uczęszczanym, zacisznym miejscu stos gałęzi lub liści, aby zwierzę mogło umościć sobie gniazdo. Możesz też przygotować specjalną konstrukcję, która zachęci go do zamieszkania: na spodzie miękkie rośliny (siano, liście mech), które należy przykryć gałęziami, liśćmi. Całość można przykryć nieprzemakalną folią i ponownie zamaskować ją roślinami. Ważne, by jeż miał do tej "chatki" wejście.

3. Zapewnij mu stały dostęp do wody. To bardzo ważne! Jest ona ważniejsza niż pokarm. Najlepiej wystawić ją w kilku płytkich spodeczkach w różnych częściach ogrodu. Jesienią można dokarmić jeża karmą dla kotów dobrej jakości (zarówno mokrą, jak i suchą). Jeże lubią też orzechy laskowe. Nie wolno podawać mleka, resztek ze stołu, słonych orzeszków, itp.

4. Chroń przed niebezpieczeństwami. Zagrożeniem są oczka wodne, jeśli mają zbyt strome brzegi. Jeśli jeżyk do nich wpadnie, nie może się z nich wydostać. W siedliskach jeży nie powinno się stosować chemicznych środków ochrony roślin i uważać przy koszeniu trawy. Trzeba też chronić jeże przed psami. Pies może rozszarpać młode zwierzę, które jeszcze nie potrafi zwijać się w szczelną kulę.

Małgorzata Świgoń

