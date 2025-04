Ogród przyjazny dla zwierząt i owadów żyje, jest dużo ciekawszy i daje możliwość niezwykłej obserwacji przyrody. Warto więc tak go zaprojektować, by fruwający goście czuli się w nim naprawdę dobrze. Zadbaj, by w twoim ogrodzie rosły rośliny rodzime, które są naturalnym źródłem pożywienia i schronienia pożytecznych owadów. Musi upłynąć trochę czasu zanim owady, płazy i gady poczują się u siebie. Gdy już jednak raz wybiorą dane miejsce, będą do niego co roku wracać.

Oto pożyteczne owady, które możesz spotkać w ogrodzie lub na balkonie:

1. Pszczoła samotnica.

Jest niezastąpionym zapylaczem. Zapyla zarówno rośliny użytkowe, jak i ozdobne. Nie żyje w społecznościach takich, jak pszczoła miodna czy trzmiele. Nie ma zakodowanej potrzeby obrony gniazda, więc jest bardzo łagodna. Mieszka w norkach pod ziemią, w murach domów, pustych łodygach.

2. Trzmiel.

W Polsce żyje 29 gatunków trzmieli. Są niezwykle pracowite, pracowitsze nawet od pszczoły miodnej. Są aktywne od wczesnych godzin rannych aż do zmierzchu (o 3 godziny dłużej niż pszczoła). Nie zaprzestają pracy nawet, gdy temperatura spadnie do 10 st.C

3. Biedronka.

Podstawą wiosennego menu biedronki są mszyce. Gdy malutkie larwy tylko się wylęgną od razu zabierają się do pracy. Potrafią zjeść w ciągu jednego dnia średnio 200 larw mszyc. Niszczą także inne szkodniki: mączliki, czerwce, roztocza, miodówki.

4. Ważka.

Wygląda niezwykle malowniczo. Od milionów lat zachowała niezmieniony kształt. Poluje na skrajach lasów, wzdłuż rzek i stawów. Wyłapuje i zjada trudną do określenia liczbę owadów. Odwiedza także te ogrody, w których nie ma wody, bo oddala się znaczne odległości od zbiorników wodnych.

5. Złotook.

Należy do rodziny sieciarek. Ma charakterystyczne siatkowe zielone skrzydła i połyskujące złote oczy. Dorosły owad żywi się pyłkiem, ale larwy są wytrwałymi tępicielami szkodników. Larwa w trzecim stadium rozwoju potrafi zjeść średnio 400 mszyc, 2000 przędziorków i 200 jaj stonki ziemniaczanej.

6. Biegacz złocisty.

Owady z tej rodziny nie mają sobie równych w szybkości poruszania się. Pomagają im w tym doskonale rozwinięte odnóża. Są bardzo aktywne od wiosny do jesieni. Zjadają mszyce, mrówki oraz larwy innych szkodników.

Nasza rada:

• Jeśli chcesz zwabić do ogrodu motyle sadź rośliny, które produkują nektar (np. budleje, aksamitki, zioła, jeżówki, wierzby). Owady te chętnie spijają też słodki sok z dojrzałych owoców oraz sok z drzew. Motyle ucieszą się więc również z krzewów i drzewek owocowych, które posadzisz na działce.

• Ostoję dla zwierząt i owadów możesz założyć w każdym ogrodzie. W cienistym zamieszkają nieco inne gatunki niż w słonecznym. Powinna jednak przyświecać ci zasada: im mniej wypielęgnowany ogród tym bardziej przyjazny dla owadów. Mile widziane są rozrośnięte krzewy, pozostawione przycięte gałęzie, sterty kamieni, próchniejące drzewa. Nie trzeba też się spieszyć ze sprzątaniem ściętej trawy. Słowem, im więcej bałaganu, tym owady mają lepsze warunki do życia.

