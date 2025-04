Jesień rozgościła się u nas na dobre. Od kilku tygodni mogłabym codziennie rano wyjmować ukochane swetry, dlatego też kilka dni temu postanowiłam uzupełnić braki w garderobie (a może połączyć przyjemne z pożytecznym) i korzystając z promocji na stronie H&M poczyniłam zakup trzech swetrów. Moim kluczem był wzór, znośny skład, kolor i cena. Kiedy zamówienie dotarło w poniedziałek, mało nie padłam z wrażenia. Oto dlaczego.

Każda z nas robi zakupy w H&M, prawda? Obawiałam się, że gdy przyjdzie do mnie paczka, to będę musiała robić kocie oczy do męża z prośbą o to, by zostały ze mną wszystkie trzy. O, jak się myliłam. Każdy zamówiłam w rozmiarze S, mierzę 163 cm i zazwyczaj noszę rozmiar M.

Jakie są moje odczucia? Jak wyglądałam w każdym egzemplarzu? Zerknijcie do galerii i przekonajcie się :)

