Pogoda nas nie rozpieszcza. Coraz ciężej wyjść z ciepłego łóżka, wziąć prysznic i wyjść do pracy. W zimne poranki pragniemy założyć na siebie coś ciepłego, aby ukryć się przez silnym wiatrem, niską temperaturą i deszczem.

Wybawieniem są grube swetry, które rozgrzeją nawet największego zmarzlucha.

Jest już za zimno na letnie sukienki, ale nadal za ciepło na grube swetry. Jak się ubrać w okresie przejściowym?

Ciepłe swetry na jesień 2017

W przypadku swetrów trudno mówić o trendach, bo wiele kobiet wybiera ciepłe i przyjemne w dotyku modele, które mają jedynie spełniać swoją funkcję.

Na szczęście znani projektanci i największe domy mody wzięły sobie do serca nasze upodobania, bo w sezonie jesień-zima 2017/2018 najmodniejsze są ciepłe i grube swetry. Najlepiej, jeżeli będą za duże, będą sięgały za pupę i będą miały za długie oraz nietypowe rękawy.

Popularne sieciówki sprostały zadaniu i na sklepowych półkach bez problemu znajdziecie najmodniejsze swetry sezonu. Jeżeli nie lubicie godzinami szukać fajnych ubrań, to zajrzyjcie do naszej galerii. Wybrałyśmy dla was 12 modeli z aktualnych kolekcji. Naszym hitem jest różowy kardigan z Zary.

Jak nosić grube swetry?

My mamy dwa ulubione sposoby stylizacji tego elementu garderoby. Mięsiste swetry nosimy z kolorowymi rurkami i botkami na obcasie lub łączymy je z plisowaną spódnicą i kozakami na obcasie.

Jeżeli jesteście odważne i lubicie bawić się modą, to zdecydujcie się na sweter XXL, który będziecie nosiły jako sukienkę. Gdy połączycie go z kozakami za kolano, to stworzycie jeden z najmodniejszych zestawów sezonu.