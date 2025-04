Dziecko szybko się nudzi, zaczyna marudzić, albo z kolei chce wszystkiego dotknąć, ściąga towary z półek i domaga się, by kupić mu to czy tamto. Dlatego warto się mądrze przygotować do takiej wyprawy.

• Dobrze zaplanuj wyjście. Przede wszystkim zrób listę zakupów i ogranicz ją do tych rzeczy, które musisz bezwzględnie nabyć. Jeśli to możliwe, wybierz pobliskie sklepy, aby podróż nie zabrała ci zbyt dużo czasu. Lepsza jest pora przedpołudniowa, bo w sklepach na ogół jest mniej ludzi, nie ma kolejek do kasy. Ważne jest również to, by dziecko było wyspane, najedzone i miało dobry humor.

• Nie przedłużaj zakupów. Najlepiej ogranicz je do godziny. Tyle malec powinien wytrzymać.

• Zadbaj o atrakcje. Na przykład wytnij i zbierz fragmenty opakowań produktów, które często kupujesz. Weź je ze sobą do sklepu, daj dziecku i poproś, by pomogło ci je odszukać. Stawiaj też inne zadania, za które możesz obiecać małą nagrodę, np. niech policzy ile jest półek na wybranym regale, albo wskaże kolory, które wymienisz.

• W towarzystwie wygodniej. Warto umówić się na wspólne zakupy z przyjaciółką lub znajomą, która ma dzieci w podobnym wieku. Wówczas możecie na zmianę opiekować się swoimi pociechami.

• Ważne bezpieczeństwo. Na wszelki wypadek załóż malcowi na rączkę opaskę informacyjna z zapisanym twoim numerem komórki (ok. 26 zł). Ubierz go w jaskrawe kolory, byś łatwo go mogła dostrzec z dala.

Małgorzata Świgoń

