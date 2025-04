Praca i obowiązki rodzinne sprawiają, że mamy coraz mniej wolnego czasu. To dlatego wizyta w hipermarkecie, przepychanie się przez tłum innych kupujących i stanie z kilometrowych kolejkach należy do najmniej lubianych czynności. Z pomocą przychodzą sklepy online. Nie musisz nigdzie wychodzić, a same zakupy możesz wykonać z domu za pomocą aplikacji mobilnej. Poznaj 5 zalet robienia zakupów spożywczych przez Internet.

Reklama

Przekonaj się, dlaczego warto robić zakupy przez Internet

1. Brak kolejek

Nie musisz stać w długich kolejkach ani przepychać się przez dziki tłum zakupoholików. Wystarczy wejść na stronę sklepu, wybrać produkty, dokonać zapłaty i oczekiwać na dostarczenie zakupów. Podczas gdy kurier będzie ci je dowoził, ty możesz odpocząć lub spędzić czas z najbliższymi.

2. 7 dni w tygodniu przez 24 godziny

Sklepy online czynne są non stop. Nie ważne, kiedy zechcesz dokonać zamówienia. Wystarczy łącze internetowe, sprzęt i chwila wolnego czasu. Jeśli więc kończysz pracę bardzo późno, nic nie stroi na przeszkodzie, abyś wykonała zamówienie.

3. Komfortowe warunki

Jeśli nie przepadasz za tłumem ludzi przeciskającym się w hipermarkecie, a poszukiwanie miejsca parkingowego jest dla ciebie okropną traumą, postaw na zakupy online. Zamówienie możesz wykonać w zasadzie wszędzie. Wygodny fotel, kawa i muzyka to idealna aura do skorzystania ze sklepu internetowego. Nigdzie nie musisz się ruszać, a zakupy przyjadą "same" pod twoje drzwi.

4. Oszczędzasz

Sklepy internetowe są tańsze od sklepów tradycyjnych, bo nie muszą ponosić kosztów związanych np. z utrzymaniem lokalu. W praktyce za wiele produktów zapłacisz mniej, a im więcej kupujesz, tym bardziej widzisz, jak wiele oszczędzasz.

Reklama

5. Kupony rabatowe

Sklepu online oferują sporo promocji i kupny rabatowe. Możesz dzięki nim kupić taniej wiele produktów lub zyskać bezpłatną dostawę do domu. Zapisując się do newslettera Frisco użytkownik otrzymuje 30 zł gratis na wykorzystanie na zakupy. W TESCO za zakupy ponad 290 zł otrzymujesz 12 zł rabatu.