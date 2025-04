Temat palenia na balkonach co jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej i budzi ogromne emocje. Po jednej stronie barykady są zwolennicy podejścia „wolnoć Tomku w swoim domku”, po drugiej bierni palacze i przeciwnicy zapachu papierosów sąsiadów w swoim mieszkaniu. Ostatnio sprawa znów wypłynęła na światło dzienne dzięki radnej miasta Warszawa.

Zakaz palenia na balkonach trafi do Sejmu?

Stołeczna radna i przewodnicząca komisji ochrony środowiska Renata Niewitecka przeprowadziła wśród mieszkańców Warszawy ankietę. Zapytała w niej, czy ich zdaniem w mieście powinien zostać wprowadzony zakaz palenia na balkonach w blokach i kamienicach.

Jej zapytanie wywołało niemałą dyskusję, która dała dość ciekawy wynik. Okazało się bowiem, że za zakazem palenia na balkonach jest niemal połowa mieszkańców stolicy.

W związku z tym radna podjęła odpowiednie kroki i rozpoczęła prace nad ustawą regulującą kwestię palenia na balkonach, która już wkrótce może trafić do Sejmu i zostać poddana głosowaniu.

Projekt jest w początkowej fazie - rozmawiam obecnie z dwoma mecenasami, którzy będą pracować nad ustawą. Dopóki nie stworzymy zarysu nowego prawa, nie chcę rozmawiać o szczegółach. Tak wiele osób zwraca się do mnie z problemem biernego palenia, że musimy im ulżyć - mówi radna Niewitecka w rozmowie z „Dziennik.pl”

Projekt ustawy jest jednak bardzo kontrowersyjny. Przeciwnicy zakazu uważają, że byłby on naruszeniem przestrzeni osobistej i wolności we własnym domu. Dlatego opracowanie go od strony prawnej jest niezwykle trudne i problematyczne.

Mimo to już teraz na balkonach nie można robić wszystkiego. Chociażby grillować czy opalać się nago. Grozi za to wysoka grzywna. Czy w takim razie palenie papierosów na balkonie również ma szansę zostać zakazane? Na rozstrzygnięcie tej sprawy musimy poczekać.

