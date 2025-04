W niedzielę 11 marca 2018 roku wchodzi w życie zakaz handlu w niedzielę. W najbliższy weekend po raz pierwszy sklepy w niedzielę będą nieczynne. Osoby, które upodobały sobie robienie zakupów spożywczych właśnie w tym dniu tygodnia, będą musiały zmienić swoje przyzwyczajenia. Jak przed pierwszym weekendem będą pracować największe sieci handlowe: Lidl, Biedronka, Tesco, Auchan?

Gdzie zrobić zakupy przed weekendem z wolną niedzielą?

Właściciele największych sieci handlowych od miesięcy zastanawiali się, jak zorganizować sprzedaż w dni poprzedzające niedziele wolne od handlu, czyli soboty i piątki. Nie jest tajemnicą, że właśnie w te dni sklepy spożywcze będą przeżywać prawdziwe oblężenie. Dlaczego niektóre z dużych sieci handlowych postanowiły wydłużyć godziny pracy sklepów w piątki i soboty. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Gdzie na zakupy przed niedzielą z zakazem handlu?

Godziny otwarcia sklepów przed niedzielą bez handlu: Biedronka, Lidl, Auchan

Biedronka

Biedronka zdecydowała się na wydłużenie godzin pracy sklepów w piątki i soboty. Zakupy będzie można zrobić do godziny 22:00. Część sklepów w wybranych lokalizacjach będzie otwarta nawet do 23:00. Sieć obiecuje również zatrudnienie dodatkowych osób, by uniknąć kolejek przy kasach.

Lidl

W Lidlu również wydłużono godziny pracy w piątki i soboty. Sklepy będą czynne do godziny 22:00. Dodatkowo sieć wprowadza akcję promocyjną "Tanie soboty", w czasie której będzie można nabyć produkty w cenach obniżonych nawet do 50%.

Tesco

Godziny otwarcia Tesco w piątki i soboty pozostają bez zmian. Zmienią się jedynie godziny pracy sklepów, które do tej pory czynne były 24 godziny na dobę. Będą one zamykane w soboty o godzinie 23:00.

Auchan

Sklepu Auchan w soboty będą otwierane godzinę wcześniej, czyli o 7:00 rano. Godzina zamknięcia pozostanie niezmieniona - 22:00.

Kaufland

Godziny otwarcia sklepów Kaufland pozostają bez zmian. W piątki i soboty będą one otwarte jak dotychczas, czy do godziny 22:00.

Carrefour

Całodobowe do tej pory sklepy Carrefour będą zamykane o godzinie 23:00.

Netto

Godziny otwarcia sklepów Netto pozostają takie same. W piątki i soboty przed wolną niedzielą zakupy będzie można zrobić do 22:00.

Żabka

W przypadku sklepów Żabka decyzję o otwarciu sklepów w niedziele wolne od handlu podejmują ajenci sklepu. W pozostałe dni sklepy będą pracować bez zmian.

