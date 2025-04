Od marca zaczął obowiązywać zakaz handlu w niedzielę. Oznacza to, że od teraz zakupy tego dnia będzie można zrobić jedynie dwa razy w miesiącu - w pierwszą i ostatnią niedzielę. Pierwsza niedziela z zakazem handlu przypada na 11 marca. Co nas czeka? Okazuje się, że niektóre sieci już mają strategię, jak nie stracić na zmianach. Czy my jako klienci również mamy szansę, by na tym skorzystać?

Zakaz handlu w niedziele - od kiedy?

Zakaz handlu w niedziele wszedł w życie 1 marca 2018 roku. Początkowy etap zmian to dwie niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 roku sklepy będą czynne już tylko w jedną niedzielę w miesiącu (ostatnią). Od 1 stycznia 2020 roku w te dni będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu. Wyjątkiem będzie siedem niedziel w roku - trzy przedświąteczne oraz ostatnie niedziele w takich miesiącach jak: styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień. Wybór tych miesięcy jest nieprzypadkowy. Właśnie wtedy w sklepach organizowane są największe wyprzedaże.

Lidl szykuje tanie soboty

Wielkie sieci handlowe przygotowują się do rewolucyjnej zmiany. Zakaz handlu w niedzielę budzi największe kontrowersje w przypadku sklepów z żywnością, w których zakupy w niedziele robi wielu Polaków. Plan działania opracował m.in. Lidl.

Sklepy z logo tej marki będą otwarte w piątki i soboty do godziny 22:00. Jednak to nie wszystko - sieć zapowiada, że właśnie w te dni będzie można zrobić tańsze zakupy. I to sporo tańsze! W ramach akcji "Tania sobota w Lidlu" ceny produktów będą obniżone nawet o 50%.

Akcja będzie obowiązywała również w niedziele, których zakaz handlu nie dotyczy. Pierwszy sprawdzian zapowiadanych zmian już w najbliższy weekend!

Zamknięte sklepy w niedzielę 2018 - kiedy?

Zakaz handlu w niedziele w 2018 roku będzie obowiązywał w następujących terminach:

MARZEC: 11.03, 18.03, 31.03 - skrócone godziny handlu go 14:00

KWIECIEŃ: 01.04. (Wielkanoc), 08.04, 15.04, 22.04

MAJ: 13.05, 20.05 (Zielone Świątki)

CZERWIEC: 10.06, 17.06

LIPIEC: 08.07, 15.07, 22.07

SIERPIEŃ: 12.08, 19.08

WRZESIEŃ: 09.09, 16.09, 23.09

PAŹDZIERNIK: 14.10, 21.10

LISTOPAD: 11.11 (Święto Niepodległości), 18.11

GRUDZIEŃ: 9.12

Co może być czynne w niedzielę wolną od handlu?



Z zakazu handlu wyłączone są 32 typy placówek. Wśród nich są m.in.:

apteki,

lecznice dla zwierząt,

zakłady pogrzebowe,

sklepy z dewocjonaliami,

poczty,

kwiaciarnie,

strefy wolnocłowe,

piekarnie, cukiernie i lodziarnie.

