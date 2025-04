Reklama

Pachnąca kąpiel

Napełnij wannę wodą o tempraturze nieco wyższej niż temperatura ciała (ok. 39 stopni C). Dodaj do niej płyn lub olejek eteryczny z pomarańczy, kardamonu, cynamonu, gożdzików, imbiru, wanilli. Mają właściwości rozgrzewające , antybakteryjne i ujędrniające.

Przy okazji zrób peeling cukrowy. Masuj skórę okrężnymi ruchami, to złuszczy martwy naskórek i poprawi krążenie.

Po kąpieli balsam do ciała

Gdy wyjdziesz z wanny posmaruj ciało balsamem o zapachu wanilii , pomarańczy czy goździków.

, pomarańczy czy goździków. Dobrym pomysłem jest także masaż ciała olejkiem z dodatkiem cynamonu. Pamiętaj, by ten zabieg wykonywać zawsze w kierunku - do serca. Rozgrzej w dłoniach olejek i rozcieraj go na skórze energicznymi, głaszczącymi ruchami. Brzuch i piersi masuj delikatnie, samymi opuszkami palców, uda i pośladki mocniej, nawet dłońmi zwiniętymi w pięść . W ten sposób skóra pozostanie ujędrniona.

Pora na zimne nóżki

Jeśli bardzo zmarzną ci stopy, nie wkładaj ich od razu do gorącej kąpieli, bo zafundujesz im szok termiczny. Najpierw pochodź po domu w skarpetkach i rozmasuj palce. Potem zanurz stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem garści soli morskiej. Możesz także zrobić peeling, który usunie martwy naskórek i sprawi, że krew zacznie żywiej krążyć. Na koniec wklep krem z rozgrzewającym składnikiem, np. kamforą czy papryką.

Kobieta w masce

Posiadaczki tłustej i mieszanej cery mają do dyspozycji rozgrzewające maseczki. Zawarte w nich zioła otwieraja pory, co ułatwia wydostanie się toksyn, łoku i zanieczyszczeń na powierzchnię skóry. Jeśli nie masz takiej maski wypróbuj parówkę. Wsyp do miski garść szałwii, lipy lub rumianku, zalej zioła 2 litrami wrzatku. Nachyl głowę nad miską i przykryj ją ręcznikiem, tworząc szczelną kopułę. W tej pozycji pozostań przez 10 minut, potem delikatnie osusz twarz ręcznikiem i wklep krem.

Z kolei suchej cerze pomoże ciepły kompres z naparu z nagietka lub rumianku (2 łyżki ziół na szklankę wrzątku). Nawilż lekko przestudzonym naparem ręcznik i połóż na 2-3 minuty natwarz posmarowaną kremem. Kosmetyk zadziała skuteczniej.



