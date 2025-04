W jesienno-zimowych miesiącach ciepły sweter to jeden z naszych ulubionych elementów garderoby. Nosimy go do dżinsów, ołówkowych spódnic, eleganckich cygaretek i cekinowych mini. Jednym słowem do wszystkiego! Kochamy go za uniwersalność i ciepło jakie nam zapewnia.

Reklama

Ciepłe swetry

Pewnie nie będzie dla was zaskoczeniem, że w sklepach znajdziecie całą masę grubych swetrów na zimowe miesiące. Jednak już znalezienie stylowego modelu, który będzie pasował do wielu stylizacji, nie jest takie proste. Dlatego właśnie postanowiłyśmy wybrać się na wirtualne zakupy i wybrałyśmy dla was perełki dostępne w polskich sklepach. Ciekawe? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Wśród naszych propozycji znajdziecie głównie rzeczy z popularnych sieciówek - Mango, H&M, czy Zary. Nie ukrywany, że w galerii znalazło się najwięcej swetrów w odcieniach szarości - nic nie poradzimy, że jesteśmy od nich uzależnione!

Tutaj znajdziesz więcej ciepłych swetrów damskich z angory.

Reklama

Neutral shades and rich textures at our new arrivals. #MANGO Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MANGO (@mango) 16 Paź, 2015 o 6:55 PDT

Więcej modnych hitów:

Sylwestrowa mini - ceny od 39 zł

Kochamy to! Kombinezon w jesiennej odsłonie

Modne i wygodne - kozaki na słupku