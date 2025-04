Zabawek potrzebują przede wszystkim szczeniaki, bo dzięki nim czworonogi nie nudzą się, a poza tym zostawiają w spokoju buty domowników oraz meble. Ale dorosłe psy też mają swoje ulubione pluszaki, piłeczki, gryzaki i cieszą się z nowych prezentów.



Rozmiar ma znaczenie

Wybierając zabawkę dopasuj ją do wielkości twojego pupila i temperamentu. Zbyt duża może go zniechęcić, za mała jest niebezpieczna, bo czworonóg może ją połknąć.



Materiał też ważny

Jeśli pies lubi gryźć, sprawdzi się zabawka typu kong z niezwykle mocnej, sprężystej gumy. Niektóre kongi są tak skonstruowane, że do środka można włożyć jakiś smakołyk. Pies musi się trochę natrudzić, by go wydostać i przy okazji ma zajęcie.



Dla inteligentnych

Okazuje się, że czworonogi bardzo lubią zabawki, które wymagają intelektualnego zaangażowania i mobilizują do poszukiwania przysmaków ukrytych w sprytnej konstrukcji. Potrafi im to zająć kilka godzin. Idealne, gdy psiak jest sam w domu.

Małgorzata Świgoń