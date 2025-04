Cykl artykułów "Zabawa to poważna sprawa" sponsorowanych przez IKEA.

Okres przedszkolny to czas coraz bardziej zróżnicowanych zabaw. Nie lekceważmy ich – przecież poprzez zabawę i dzięki niej dziecko doskonali swoje możliwości poznawcze i ruchowe, poszerza swoją wiedzę o świecie. Ale także uczy się funkcjonowania wśród ludzi, poznaje reguły zabaw i dowiaduje się, jak ważne i konieczne jest ich przestrzeganie (np. przestrzeganie swojej kolejki w rzutach kostką czy w grze w klasy).

Warto zatem wyposażyć dziecko w różnorodne zabawki – zarówno umożliwiające zabawę indywidualną, jak i w grupie. Duża ruchliwość przedszkolaka sprawia, że chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, przydatne będą zatem różnego rodzaju piłki (ale treningi piłki nożnej w dużym pokoju to raczej niech odbywają się z użyciem piłek miękkich, materiałowych!), kręgle, rakietki, rowerki (dla młodszych – biegaczki, dla starszych – dwukołowe), hulajnogi, wrotki.

Fot. IKEA

Fot. IKEA

Przedszkolak z zapałem tworzy najróżniejsze konstrukcje – wciąż bardzo przydatne będą drewniane klocki, ale także zestawy klocków umożliwiające ich łączenie.

Układanki to okazja do doskonalenia spostrzegania, ale także ćwiczenia koordynacji oko – ręka oraz …cierpliwości i wytrwałości.

Fot. IKEA

Tylko pamiętajmy, układanek nie wolno kupować „na wyrost” – mały przedszkolak może się tylko zniechęcić, jeśli otrzyma układankę ze 100 elementów. Szukajmy na opakowaniu informacji, dla dzieci w jakim wieku przeznaczona jest ta zabawka (ta rada dotyczy oczywiście nie tylko układanek).

Fot. IKEA

Niezwykle ważne w rozwoju są zabawy tematyczne, związane z odgrywaniem ról (zabawa w dom, sklep, lekarza, stację naprawy samochodów albo stację kosmiczną). Dziecko poszerza sobie w ten sposób wiedzę na temat innych ludzi, zachowań związanych z różnymi sytuacjami czy profesjami, uczy się stosować nowe słownictwo czy formy gramatyczne (np. formę „Pan” i „Pani”).

Odgrywanie ról to też okazja do wczuwania się w sytuacje innych osób. Dzięki wyobraźni i fantazji zabawy w role naprawdę nie mają ograniczeń, ale bardzo przydadzą się do ich zorganizowania np. pacynki, figurki zwierząt i ludzi, zabawkowe sprzęty domowe, mebelki, naczynia, narzędzia.

Fot. IKEA

Fot. IKEA

Okres przedszkolny to także czas zainteresowania twórczością artystyczną, a szczególnie aktywnością plastyczną. Tam, gdzie jest przedszkolak, muszą znaleźć się kredki (już nie tylko świecowe), farby, flamastry (warto zwrócić uwagę, aby były zmywalne i nie zawierały substancji toksycznych), no i oczywiście kartki czy arkusze papieru. Bardzo wygodny w użyciu jest papier do rysowania z rolki! Przydadzą się także papiery kolorowe, różne złotka, sreberka, kleje – wszystko, co umożliwi zrealizowanie coraz śmielszych planów twórczych.

Fot. IKEA

Przedszkolaki warto także zainteresować różnymi grami, poczynając od domina (dla najmłodszych w wersji z rysunkami). Gry planszowe nie tylko ćwiczą spostrzegawczość czy liczenie, ale także stanowią niezły trening kompetencji społecznych (czekania na swoją kolejkę ruchu, konieczności przestrzegania reguł, godzenia się z przegraną, opanowywania niezadowolenia i zazdrości).

I pamiętajmy – nie wystarczy kupić dziecku zabawkę, trzeba jeszcze się z nim nią pobawić, pokazać jej możliwości i potencjalne sposoby wykorzystania.

Dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, ekspert kampanii IKEA "Zabawa to poważna sprawa".