Do mrożącej krew w żyłach sytuacji doszło na wybrzeżu Nowej Południowej Walii w Australii. Jedna z kobiet pływała w oceanie na desce surfingowej, kiedy zaatakował ją rekin, żarłacz biały. Gdy zobaczył to jej mąż, bez wahania wskoczył na rekina, by ocalić żonę i walczył ze zwierzęciem gołymi rękami.

Mężczyzna zaatakował rekina by ratować swoją żonę



Jak informują australijskie media, 35-letnia Chantelle Doyle podczas surfowania została zaatakowana przez żarłacza białego o długości ok. 2-3 metrów. Rekin zdążył poważnie uszkodzić jej nogę. Gdy zobaczył to mąż kobiety, bez wahania rzucił się jej na ratunek.

Ten mężczyzna zeskoczył ze swojej deski na rekina i uderzył go, by uwolnić żonę. Potem pomógł jej wrócić na plażę. To było bardzo odważne. Naprawdę heroiczny czyn - powiedział Steaven Pearce, szef lokalnej sieci ratowników wodnych Surf Live Saving w rozmowie z mediami

Na szczęście interwencja męża Doyle była na tyle skuteczna, że rekin odpłynął, a małżeństwo mogło spokojnie wrócić na plażę, gdzie kobiecie pomogli świadkowie zdarzenia. 35-latkę przewieziono do szpitala, gdzie uznano, że jej stan jest stabilny, a rany na nodze opatrzono. Ludzie obserwujący całe zajście byli pod ogromnym wrażeniem bohaterskiego wyczynu męża Doyle i jego ogromnego poświęcenia dla ukochanej.

W wyniku wypadku plaże w okolicy Port Marquarie zostały zamknięte, a służby wodne monitorują wybrzeże pod kątem obecności groźnych dla ludzi rekinów. Przypomnijmy, że żarłacze białe to jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków rekinów, który często atakuje wypoczywających nad wodą turystów.

