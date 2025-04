Wakacje w tym roku będą z pewnością inne. Czy lepsze niż w poprzednich latach? Póki co nie wiadomo, ale wiele wskazuje na to, że niestety nie. Raczej możemy pogodzić się już z faktem, że w ciągu najbliższych kilku (jeśli nie kilkunastu) miesięcy na egzotyczne wakacje nie możemy liczyć. Co jednak z urlopem w Polsce?

Wiele osób planuje zostać w kraju - zwiedzać okoliczne miasta, wyjechać na Mazury, w góry lub nad morze. Póki co ceny są stałe i raczej niskie, co naprawdę zachęca do planowania wolnego. Jak się jednak okazuje, ta bajka długo nie potrwa.

Ile zapłacimy za wakacje po pandemii?

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Polacy nie chcą rezygnować z wakacji nawet, jeśli boją się koronawirusa. Póki co, ceny hoteli i domków letniskowych nie są wysokie i pozostają na podobnym poziomie, co w poprzednich latach. Właściciele jednak nie ukrywają, że zamierzają je w niedługim czasie podnieść. O ile?

Biorąc pod uwagę straty, które poniosły hotele i kurorty ze względu na koronawirusa, możemy mówić o podwyżkach, które bardzo mocno odczujemy w portfelu. W obliczu rosnących cen żywności (która z dnia na dzień drożeje przez ogromna suszę), można liczyć się z tym, że w tym roku wielu Polaków na wakacje nie pojedzie w ogóle.

Jak podaje też Dziennik Gazeta Prawna, w tym roku wyrażamy małą chęć spędzania urlopów w hotelach. Bardziej interesują nas wynajmy prywatnych kwater, apartamentów lub domków letniskowych. Według badań zleconych przez dziennik, aż 57% Polaków nie planuje wyjechać nigdzie na urlop. 15% planuje zaś wyjechać na własną działkę lub do rodziny.

To bardzo złe wiadomości dla hotelarzy i znak, że kryzys w ich branży może potrwać jeszcze dłużej, niż sądzimy.

Hotele zostały na nowo otwarte po pandemii w poniedziałek 4 maja. Nadal jednak pozostają zamknięte baseny, siłownie oraz restauracje na ich terenie.

Źródło: RMF24.pl

