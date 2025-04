Liczba zakażeń na koronawirusa rośnie. Na świecie potwierdzono już ponad 134 tys. przypadków. Wśród nich była Elizabeth Schneider, mieszkanka Seattle, w USA, która przeszła infekcję i odzyskała pełnię zdrowia.

Do zarażenia kobiety doszło na prywatnej imprezie w domu jednego z jej znajomych. Wówczas nikt z obecnych nie wykazywał objawów zakażenia koronawirusem. Po kilku dniach Elizabeth i kilku innych uczestników zdarzenia zaczęło się źle czuć.

Szybko pojawiły się jednak kolejne objawy. Bolały ją mięśnie i głowa, dostała też wysokiej gorączki (39,4 stopni Celsjusza). Zaczęła przyjmować leki na grypę, po kilku dniach objawy zaczęły słabnąć. Wówczas dowiedziała się, że jej znajomi zostali przebadani pod kątem koronawirusa i wyniki niektórych testów były pozytywne.

Elizabeth zgłosiła się do odpowiednich służb, które przeprowadziły u niej badanie na obecność COVID-19. Wynik również był pozytywny. Sanitariusze zalecili jednak, by pozostała w kwarantannie domowej przez co najmniej 7 dni. Po tym czasie wszystkie objawy ustąpiły, a kobieta wróciła do zdrowia.

W swoim wpisie Elizabeth nawołuje do zachowania spokoju. Przekonuje, że koronawirus można przejść łagodnie, a w przypadku niezbyt nasilonych objawów pomogą zwykłe leki przeciwko grypie.

I had COVID-19 and here is my story. I made this post public out of several requests from my friends who asked me to...

Opublikowany przez Elizabeth Schneider Niedziela, 8 marca 2020