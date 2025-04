Wyprzedaż w CCC to świetna okazja, by za małe pieniądze kupić wymarzone buty na lato. Przeszukiwanie sklepów internetowych bywa jednak żmudne, dlatego wybrałyśmy tanie i stylowe buty na lato, które są wyjątkowo uniwersalne i podkreślą wiele letnich stylizacji. Wszystkie kosztują od 39 do 54 zł.

Czarne espadryle Jenny Fairy, cena z 69,99 zł na 34,99 zł

Latem w szafie nie może zabraknąć klasycznych espadryli. Ten model z CCC jest czarny ze słomkową podeszwą. Są bardzo wygodne, więc bez problemu możesz je nosić na co dzień. Będą pasowały do większości letnich stylizacji.

Zamszowe klapki Jenny Fairy, cena z 59,99 zł na 39,99 zł

Wiele z nas marzy się kultowych klapkach w stylu Birkenstocków, a teraz możesz spełnić to marzenie - i to za jedyne 39 zł. Te klapki Jenny Fairy trudno odróżnić od oryginałów. Mają piękny rudy odcień brązu i typowe dla tego obuwia dwa paski ze sprzączkami. Są uszyte z materiału o wyglądzie zamszu.

Beżowe sandały na koturnie DeeZee, cena z 89,99 zł na 44,99 zł

Niby sandały, a jednak espadryle. To fajna propozycja dla kobiet, które szukają nieoczywistych modowych rozwiązań. Te buty doskonale wpisują się w najnowsze trendy, bo mają minimalistyczny krój.

Wiele osób pomyśli, że w butach zapinanych wokół kostki nogi będą wyglądały niekorzystnie. Nie w tym przypadku. Sandały mają beżowy kolor, więc nie będą tak bardzo kontrastowały z kolorem skóry, a tym samym nie będą optycznie skracały nóg.

Brązowe sandały Jenny Fairy, cena z 79,99 na 54,99

Eleganckie sandały z wiązanie wokół kostki i efektownym (plecionym) wykończeniem spodobają się każdej kobiecie, która lubi szykowne ubrania i dodatki w niskiej cenie. Te buty będą pasowały do luźnych szortów, zwiewnej sukienki, ale równie dobrze będą wyglądały z eleganckim garniturem.

Sandały na koturnie Jenny Fairy, cena z 79,99 zł na 39,99 zł

Klasyczne sandały na koturnie to prosty sposób, by w kilka chwil optycznie wyszczuplić figurę i dodać sobie kilka centymetrów wzrostu. Do tego są o wiele wygodniejsze niż większość butów na obcasie dzięki szerokiej platformie. Te sandały z CCC mają piękny beżowy kolor i koturny z plecionki.

