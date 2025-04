Wakacje tuż tuż, więc jeśli nie masz jeszcze idealnego stroju kąpielowego, to ostatnia szansa, by taki kupić - szczególnie, że na wyprzedażach można dorwać je za prawdziwy bezcen. W H&M wybrałyśmy 3 modele kostiumów, za które nie zapłacisz więcej niż 29 zł. To nawet 2 razy mniej niż kosztują w regularnej cenie!

Reklama

Biało czarne bikini w panterkę, cena z 39,80 na 19,80 zł

Wybór stroju kąpielowego to idealna okazja, by poszaleć z wzorami i kolorami. Panterka to kobiecy wzór, który odczarowałyśmy już kilka lat temu. Nawet, jeśli nie przepadasz za nim na co dzień, musisz przyznać, że w takiej subtelnej wersji wygląda naprawdę fenomenalnie!

fot. Materiały prasowe

Bikini to klasyczny wiązany trójkątny fason. Obie części stroju kąpielowego kosztują na wyprzedaży 9,90 zł. Góra od stroju ma usztywnianą wkładkę, którą w łatwy sposób możesz wyjąć. To idealny kostium do opalania, ponieważ mało zakrywa, a sznureczki możesz w łatwy sposób rozwiązać i związać ponownie.

Pomarańczowe bikini, cena za zestaw z 39,80 zł na 19,80 zł

Każda z nas wie, że strój kąpielowy ma nie tylko pomagać się opalać i pływać w morzu czy basenie. Ma przede wszystkim wspaniale podkreślać opaleniznę! Jeśli więc szukasz bikini, które będzie świetnie wyglądać także w połączeniu z pareo czy plażową narzutką, jeśli będziesz się wybierać do plażowego baru.

fot. Materiały prasowe

Co więcej, pomarańczowe bikini wspaniale podkreśla opaleniznę - a chyba na tym zależy nam wszystkim najmocniej. Ten kostium kąpielowy również ma trójkątny krój i jest wiązany na cienkie sznureczki.

Strój kąpielowy jednoczęściowy, cena z 59,90 zł na 29,90 zł

Szukasz kostiumu, w który będzie nie tylko ładny, ale i praktyczny? Jeśli oprócz leżenia na plaży planujesz też aktywny wypoczynek, postaw na jednoczęściowy strój kąpielowy. Ten model z H&M ma modny wzór tie dye, dzięki czemu jest naprawdę idealny na lato 2020.

fot. Materiały prasowe

Model z wyprzedaży ma dekolt w literę V, głębokie wycięcie na biodra oraz na plecach, przez co wygląda niezwykle kobieco. Ramiączka są dosyć cienkie, dzięki czemu nie będą zostawiać grubych białych linii, jeśli się opalisz. Jednocześnie są na tyle stabilne, że w tym stroju z wyprzedaży spokojnie będziesz mogła oddać się wodnych szaleństwom.

Reklama

Więcej letnich wyprzedaży, które mogą cię zainteresować:

Wyprzedaż w Mohito: 3 modne i tanie sukienki na lato

Wyprzedaż w Reserved: 12 modnych rzeczy od 15 zł, które warto mieć w tym sezonie

Wyprzedaż w H&M: tych 9 trendów za bezcen to must have na lato 2020