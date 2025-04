Zapachowe flamastry? Dekoracyjny dziurkacz? Korektor w piórze? Od 7 sierpnia na półkach popularnego dyskontu pojawią się artykuły szkolne, które wykraczają poza potrzeby przeciętnego dziecka, jednak mogą być hitem w biurku każdego rodzica (a nawet nie) i działają na wyobraźnię! W ofercie jest też hit, któremu trudno się oprzeć, a kosztuje śmieszne pieniądze.

Już teraz można kupować zeszyty czy piórniki, ale Biedronka wyszła naprzeciw potrzebom kreatywnych wyjadaczy! Jesteśmy zaskoczone, jakiego rodzaju produkty uda się teraz kupić w dyskoncie! Masa plastyczna, folie kreatywne, filc czy brokatowy papier? Wow!

Wyprawka szkolna w Biedronce

Wyprawka szkolna to wyzwanie pieniężne i logistyczne dla wielu rodzin: nikogo nie zdziwią plecaki z postaciami z bajek, czy komplety kredek o unikalnych kolorach. My mamy ich przesyt! Coś, co do niedawna było zarezerwowane tylko dla plastyków, kosztowało więcej, niż portfel przeciętnego Polaka udźwignie czy po prostu było trudno dostępne, teraz pojawi się na półkach portugalskiego giganta!

Jeśli zależy ci na ciekawych i kreatywnych artykułach szkolnych i biurowych, zajrzyj do naszej galerii. Znajdziesz w niej propozycje, które mogą być świetną (i tanią!) formą kreatywnego relaksu i spędzania czasu, a tym samym są użyteczne. Jednym z nich jest papier welurowy czy masa papierowa, którą dostaniecie za grosze.

