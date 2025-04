Wiele rodzin ma problemy z wyposażeniem swoich dzieci do szkoły. Brakuje im środków na kupno książek i przyborów do szkoły. Niektórzy uczniowie otrzymają podręczniki za darmo – dostaną go m.in. dzieci z klas I–III szkoły podstawowej. Inni mogą liczyć na wsparcie finansowe od Państwa w postaci wyprawki.

Reklama

Wyprawka szkolna

W tym roku szkolnym przysługuje ona uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),

z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest któraś z wymienionych powyżej.

Warunek – muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jego kopię trzeba dołączyć do wniosku o wyprawkę.

Wyprawkę dostaną dzieci uczęszczające do:

klasy VI szkoły podstawowej,

klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (np. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum),

klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Wysokość pomocy jest różna – od 175 zł do 707 zł (zależy od klasy do której dziecko uczęszcza i rodzaju niepełnosprawności).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły do 7 września 2016 r.

Wyprawka z gminy

Przysługuje na każde dziecko w wieku szkolnym lub rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Jest wypłacana w w wysokości 100 zł, ale tylko tym rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny (dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł na osobę, a przy dziecku niepełnosprawnym – 764 z).

Uwaga! Wniosek o wyprawkę należy złożyć do 31 października. Trzeba dołączyć zaświadczenie ze szkoły. Wyprawkę wypłacają ośrodki pomocy społecznej.

Alicja Hass redaktor Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

Jak ograniczyć wydatki szkolne

Jak współczesna szkoła zabija w dzieciach kreatywność

Reklama

Ubezpieczenie NNW dla ucznia