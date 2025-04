Przeprowadzenie stacjonarnych wyborów prezydenckich spotkało się z ogromną krytyką - społeczeństwa, ekspertów i niektórych polityków. Trudno wyobrazić sobie kolejki do lokali wyborczych w czasie epidemii koronawirusa.

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że po wyborach we Francji wzrosła liczba zarażonych koronawirusem. Aby uniknąć podobnej sytuacji w Polsce, zdecydowano o przeprowadzeniu wyborów w formie głosowania korespondencyjnego.

Jak będzie wyglądać głosowanie korespondencyjne?

Głosowanie będzie trwało od 6:00 do 20:00. Forma głosowania korespondencyjnego obowiązuje wszystkich, nie tylko osoby starsze (takie były początkowe założenia). Głos oddasz wrzucając kopertę z kartą do głosowania i oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu do specjalnej skrzynki umieszczonej na terenie swojej gminy.

Tzw. pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Znajdziesz w nim:

kartę do głosowania,

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

kopertę na kartę do głosowania,

instrukcję głosowania korespondencyjnego,

kopertę zwrotną.

Doręczenia pakietu wyborczego możesz spodziewać się między 3 a 9 maja, zakładając, że wybory odbędą się tak jak pierwotnie zakładano, czyli 10 maja. W stanie epidemii marszałek Sejmu może jednak zdecydować o zmianie terminu wyborów prezydenckich.

Co grozi za nieoddanie karty do głosowania?

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego, teraz trafi ona do Senatu. Zgodnie z Konstytucją, Senat ma 30 dni na to, by przyjąć ją bez zmian, uchwalić poprawki albo odrzucić w całości.

Sejm uchwalił ustawę ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 r.

— PAP (@PAPinformacje) April 6, 2020

W pierwotnej treści projektu znalazł się zapis mówiący o tym, że kara pozbawienia wolności do lat 3 grozi za ukrywanie, niszczenie, uszkadzanie, podrabianie, przerabianie karty do głosowania. Nie biorąc udziału w wyborach, czyli de facto nie wrzucając karty do głosowania do specjalnej skrzynki, a także niszcząc ją groziłaby ci kara więzienia.

Teraz, po przyjętych poprawkach, na karę pozbawienia wolności do lat 3 narażone są jedynie te osoby, które kradną kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a także wrzucają do skrzynki podrobioną lub przerobioną kartę do głosowania lub w/w oświadczenie.

