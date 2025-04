Obecnie z domów wychodzimy jedynie do pracy (jeśli nie ma możliwości pracy zdalnej), po niezbędne zakupy spożywcze, do apteki, do lekarza. Nie wolno nam się gromadzić - wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa a także jego tempo. Pomysł przeprowadzenia wyborów o krajowym zasięgu wydaje się szalony.

Nieciekawy bilans wyborów we Francji

Jako zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymienia się nie tylko członków komisji, lecz także wolontariuszy wchodzących w skład poszczególnych sztabów. U kilku osób stwierdzono stan ciężki. Francuskie media donoszą, że do szpitali cały czas trafiają osoby z objawami koronawirusa.

Gazetaprawna.pl przytacza także słowa deputowanego Erica Coquerela:

Ponieważ nie ma testów, precyzyjne zidentyfikowanie przypadków jest skomplikowane. … u wielu osób test wypadł pozytywnie, a niektóre mają objawy Covid-19. Organizacja wyborów w tym czasie to było szaleństwo. – mówił Eric Coquerel.

Pierwsza tura wyborów samorządowych we Francji odbyła się 15 marca br., mimo wielu głosów sprzeciwu.

Jakie środki bezpieczeństwa zostały zastosowane?

Wśród zastosowanych środków bezpieczeństwa wymienia się:

maseczki ochronne;

żele antybakteryjne;

zachowywanie odstępu minimum 1 metra między członkami komisji;

dezynfekcję powierzchni w lokalach.

Mimo zamkniętych szkół i obowiązujących zakazów zgromadzeń powyżej 100 osób (wprowadzonego zaledwie dzień wcześniej), lokale wyborcze były otwarte już od 8:00 rano.

Lekarze apelowali, także poprzez media społecznościowe, że zachowanie bezpiecznej odległości w lokalach wyborczych jest niemożliwe. Ostatecznie do urn poszło 45% osób uprawnionych do głosowania. Wybory miały najniższą frekwencję w historii. Ostatecznie II turę wyborów przeniesiono na czerwiec.

Czy w Polsce wybory powinny odbyć się w terminie?

Jak wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press, jedynie 19% Polaków uważa, że wybory prezydenckie powinny odbyć się w terminie. Przeciw przeprowadzeniu wyborów jest aż 78% Polaków.

Zakładając, że do przeprowadzenia wyborów w Polsce potrzeba nawet 270 tysięcy członków komisji wyborczych, można obawiać się dużego wzrostu liczby osób zarażonych koronawirusem. Francuskie doświadczenia pokazują, że jest to nieuniknione.

