Niedziele handlowe swego czasu wywołały w Polsce niemałe zamieszanie. Nakaz zamknięcia sklepów w ten dzień tygodnia spotkał się z krytyką wielu Polaków. Mimo to ustawa została przegłosowana i obecnie zakupy możemy zrobić w wybrane niedziele w roku.

Okazuje się jednak, że epidemia koronawirusa może zmienić sytuację handlowców w Polsce. Stworzyli oni projekt nowej ustawy, która zezwoli na handel we wszystkie niedziele. Jak donosi „Fakt”, ma się on odbywać na szczególnych warunkach. Zmiana ustawy ma zapewnić załatanie dziury budżetowej wywołanej kryzysem epidemiologicznym.

Czy niedziele handlowe powrócą?

Zdaniem przedsiębiorców epidemia Covid-19 sprawiła, że obroty większości obiektów handlowych w kraju tak drastycznie spadły, że część z nich będzie trzeba zamknąć. Niedziele handlowe miałyby poprawić ich sytuację i pozwolić na utrzymanie zwłaszcza małych przedsiębiorstw.

Handlowcy w swoim projekcie przypominają, że ich branża w 2018 roku zatrudniała aż 1,2 mln Polaków, co stanowiło jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. W wyniku kryzysu związanego z epidemią koronawirusa liczba ta może znacznie się zmniejszyć, a bezrobocie wzrosnąć. Szacuje się, że 2020 roku stopa bezrobocia może wynieść nawet 9,9%. W 2019 roku wynosiła ona zaledwie 3,3%, więc wzrost jest naprawdę duży.

Założeniem handlowców miałoby być przede wszystkim to, by zapewnić swoim pracownikom takie warunki, by praca w niedzielę została im w jakiś sposób zrekompensowana oraz utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy.

Niedziele handlowe miałyby zostać przywrócone, jednak przy zachowaniu kompromisowych rozwiązań. Autorzy projektu proponują, aby każdemu pracownikowi zapewnić dwie wolne niedziele w miesiącu. Zapisy te mają dotyczyć zarówno tych, którzy zostali zatrudnieni na umowę o pracę, jak i osoby będące na umowie cywilno-prawnej - czytamy w „Fakcie”

