Nadwaga to problem, z którym zmaga się dziś wiele osób, jednak znacznie bardziej uprzykrza życie kobietom. Powszechne przekonanie, ciągle podtrzymywane przez mass media, że kobieta idealna to kobieta szczupła, spędza sen z powiek niejednej puszystej pani. Pulchne ramiona, uda czy pośladki nie są mile widziane w społeczeństwie, dlatego ich posiadaczki często robią wszytko co w ich mocy, aby pozbyć się nadmiaru zbędnych kilogramów. Okazuje się jednak, że tłuszcz matki wywiera korzystne działanie na mózg jej dziecka, dlatego jeśli jesteś w ciąży lub planujesz potomstwo, powinnaś zaakceptować swoje krągłości, zamiast z nimi walczyć.

Will Lasek, epidemiolog zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Pittsburghu w stanie Pensylwania w USA uważa, że panie z nadwagą rodzą dzieci z ponadprzeciętnym poziomem IQ. Do takiego wniosku doszedł na podstawie badania wpływu tkanki tłuszczowej u kobiet na inteligencję dzieci.

Tłuszcz zmagazynowany w kobiecych udach, biodrach i pośladkach zawiera podstawowy budulec tkanki mózgowej – kwas DHA. Ten cenny związek chemiczny z grupy wielonasyconych kwasów omega-3 gromadzi się w mózgu płodu między 26. a 40. tygodniem ciąży, czyli wtedy, kiedy rozwój ośrodkowego układu nerwowego przebiega najintensywniej. W tym czasie wykształcają się również funkcje poznawcze i narządy mowy. Ponadto kwas DHA chroni komórki nerwowe przed uszkodzeniem.

Jego niedobór może wywołać niedorozwój mózgu i uciążliwe schorzenia układu nerwowego, które mogą ujawnić się dopiero w późniejszych latach, np. trudności w uczeniu się, zaburzenia percepcji, pamięci i koncentracji. Ze względu na nieocenione działanie kwasu DHA lekarze zalecają kobietom w ciąży jego przyjmowanie. Badania potwierdzają, że dzieci pań, które go zażywały, osiągają wyższe wyniki w testach na inteligencję od swoich rówieśników.

Mózg dziecka, które przyszło na świat, nie jest w pełni wykształcony. Jego dalszy rozwój zachodzi podczas karmienia piersią. Panie z nadmiarem kilogramów powinny być zadowolone ze swoich krągłości, bowiem do produkcji mleka organizm wykorzystuje tłuszcz z ud i pośladków. W dodatku niemałe ilości. W ciągu miesiąca kobieta karmiąca traci około kilograma masy ciała, dlatego odchudzanie w tym czasie nie jest wskazane.

To nie przypadek, że tłuszcz u kobiety gromadzi się głównie na biodrach i udach, szczególnie w wieku rozrodczym (15–49 lat). To nic innego jak efekt ewolucji. Natura doskonale wie, co działa na korzyść dziecka rozwijającego się w łonie matki. W zamierzchłych czasach matki karmiły dzieci pier­sią od roku do dwóch lat, codziennie tracąc podczas tej czynności ok. 500 kalorii. W takiej sytuacji musiały gromadzić zapasy tłuszczu w dolnych partiach ciała.

Nadal masz kompleksy na punkcie swoich obfitych kształtów? Jeśli planujesz zajść w ciążę, powinnaś być z nich dumna. Dzięki swojemu tłuszczykowi będziesz miała inteligentnego potomka.

