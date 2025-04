O tym, że cukier to samo zło wie chyba każdy z nas. Określanie go białą śmiercią jest jak najbardziej zasadne, bowiem stanowi przyczynę wielu poważnych schorzeń. Lista chorób, jakie może wywołać, jest przerażająco długa. To winowajca m.in.: nadwagi i otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia i serca, zaburzeń trawienia, depresji i bezsenności. Niestety nie na tym koniec. Zdaniem specjalistów ma również negatywny wpływ na mózg, mianowicie zmniejsza iloraz inteligencji.

Co odpowiada za pociąg do słodyczy?

Jak nadmiar cukru wpływa na mózg?

Za zabójcę numer jeden szarych komórek uważa się alkohol. Okazuje się jednak, że cukier wcale nie jest od niego mniej szkodliwy. Według badań spożywanie go w nadmiarze prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia synaps w naszych mózgach. Synapsy to chemiczne połączenia pomiędzy komórkami mózgowymi odpowiedzialne za uczenie się i zapamiętywanie.

Eksperyment przeprowadzony na zwierzętach, opublikowany w "Brain, Behavior and Immunity", wykazał, że wystarczy być zaledwie tydzień na diecie bogatej w cukier, żeby stan pamięci się pogorszył. Niepohamowany apetyt na łakocie może również doprowadzić do insulinoodporności mózgu, a w konsekwencji do choroby Alzheimera potocznie zwanego cukrzycą typu 3 lub cukrzycą mózgu.

Czy jesteś uzależniona od słodyczy?

Niejednemu z nas dzieciństwo kojarzy się z łakociami: wypiekami mamy, lodami z bitą śmietaną czy pączkami z marmoladą. Tymczasem według naukowców z Uniwersytetu w Bristolu spożywanie cukrów prostych w nadmiarze we wczesnym dzieciństwie wywiera niekorzystny wpływ na mózg. Wskazuje na to długofalowe badanie, w którym wzięło udział 4 tys. dzieci. Okazało się, że maluchy, które w wieku 3 lat jadły dużo łakoci i produktów wysoko przetworzonych miały nieco niższe IQ w wieku 8,5 lat od swych rówieśników, których dieta była bogata w warzywa, owoce, węglowodany złożone i ryby.

Zdaniem doktor Pauline Emmett mózg kształtuje się najintensywniej we wczesnym okresie życia, bowiem wtedy powstaje najwięcej komórek nerwowych. Jaki z tego wniosek? Jeśli rodzice dziecka chcą, aby wyrosło na inteligentnego człowieka, powinni zadbać o to, co je, a przede wszystkim wyeliminować z jego jadłospisu słodycze.

8 skutków ubocznych spożywania nadmiaru cukru