Według GUS każdy Polak zjada ok. 40 kg cukru rocznie. Co prawda w domu zużywamy go mniej niż kilka lat temu, ale coraz więcej słodkiej przynęty stosują producenci żywności. Dodaje się go niemal do wszystkiego – od płatków śniadaniowych po makarony i wędliny. Jak odbija się to na naszym zdrowiu?

Wpływ jedzenia zbyt dużej ilości cukru na mózg

Badania na myszach wykazały, że dieta bogata w cukier powoduje u nich stan zapalny w mózgu, a w konsekwencji problemy z pamięcią. Zwiększa również ryzyko depresji o 58%! Takich badań z udziałem ludzi nie prowadzono, ale naukowcy przypuszczają, że działanie cukru na mózg człowieka jest podobne.

Serce a zbyt duża ilość cukru w diecie

Hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom cukru we krwi, prowadzi do uszkodzenia mięśnia sercowego. Ale to nie wszystko. Cukier – podobnie jak tłuszcz - zwiększa poziom cholesterolu we krwi, przyczyniając się do rozwoju miażdżycy. Powoduje również nadciśnienie tętnicze. Badania wykazały, że szczególnie szkodzi picie słodzonych napojów.

Wpływ cukru na stawy

Jadłospis bogaty w rafinowany cukier zaostrza stany zapalne stawów. Nic dziwnego – stawy zbudowane są przede wszystkim z kolagenu (podobnie jak skóra), którego strukturę niszczą słodkie kryształki.

Wpływ cukru na wątrobę

Nadmiar cukru odkłada się w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej. Nie tylko tej podskórnej, ale również wewnątrz jamy brzusznej. Dieta obfitująca w węglowodany proste może prowadzić np. do stłuszczenia wątroby oraz do otyłości brzusznej, która uważana jest za czynnik ryzyka zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy.

Jak nadmiar cukru wpływa na skórę?

Długotrwały wysoki poziom cukru we krwi powoduje szybkie starzenie się skóry. Pod jego wpływem uszkodzeniu ulegają włókna kolagenu i elastyny, które są odpowiedzialne za jędrność i gęstość skóry.

Wpływ cukru na odporność organizmu

Jeśli jesteś miłośniczką słodyczy, przygotuj się na częste infekcje. Cukier zaburza zdolność białych krwinek do niszczenia szkodliwych drobnoustrojów. Długotrwałe spożywanie dużych ilości cukru może zmniejszyć odporność o 50%!

Przewód pokarmowy a cukier

Pod wpływem cukru nadmiernie rozwija się Candida albicans – gatunek grzybów naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym. Prowadzi to do drożdżycy, czyli infekcji grzybiczych skóry i błon śluzowych (np. pochwy, jamy ustnej, przewodu pokarmowego). W samym przewodzie pokarmowym grzyb przetwarza cukier w alkohol, co skutkuje wzdęciami, gazami i niestrawnością.

Wpływ cukru na zęby i kości

Cukier przyczynia się do ich uszkodzenia, ponieważ powodują wypłukiwanie wapnia. Dodatkowo zakwasza organizm, a ten - by przywrócić równowagę kwasowo-zasadową - zużywa zapasy składników mineralnych.

Czym zastąpić cukier?

