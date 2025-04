WOŚP w tym roku pobił rekord, jeśli chodzi o zebraną kwotę do puszek i z aukcji internetowych. To sukces Jurka Owsiaka, ale przede wszystkim ludzi o wielkim sercu, chętnych do wspierania inicjatyw na rzecz pomocy innym. To ruch społeczny, który od lat angażuje wolontariuszy, którzy z tej pracy mieli jedynie satysfakcję. Naukowcy z Belgii dowiedli, że wolontariusze może i nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę, ale żyją dłużej i... zarabiają więcej!

Reklama

WOŚP nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

W ramach przeprowadzonego badania belgijscy naukowcy przeanalizowali dane dotyczące wolontariatu, zatrudnienia i zdrowia ponad 40 tys. ludzi z 29 europejskich krajów. - Ludzie, którzy udzielali się jako wolontariusze, są zdrowsi i zarabiają lepiej niż ich rówieśnicy, którzy nie mają wolontariatu w swoim życiorysie – donoszą belgijscy naukowcy. Są pełni witalności, dobrej energii i zapału. Profesorowie zbadali byłych wolontariuszy i dowiedli, że ich stan zdrowia jest porównywalny jest ze stanem zdrowia ludzi o 5 lat od nich młodszych! Tak wynika z przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia) badania, którego rezultaty zostały opublikowane w piśmie "PLOS ONE".

Zobacz jak zostać wolontariuszem: Zaloguj się i pomagaj, seniorzy czekają!

Bądź dobrym człowiekiem, daj z siebie więcej - to się po prostu opłaca

Po pierwsze, osoby po odbytym wolontariacie mają zazwyczaj wyższe zarobki, co nierozerwalnie wiąże się z dbaniem o zdrowie. Dla pracodawców odbyty wolontariat lub udział w kampaniach społecznych to sygnał, ze kandydat jest wart uwagi i godzien wyższej płacy.

- Wyniki te potwierdzają wcześniejsze badania, z których wynikało, że umieszczenie w swoim CV informacji o wolontariacie skutkuje lepszymi możliwościami zatrudnienia, zwłaszcza dla ludzi nie będących obywatelami danego kraju – tłumaczy jeden z autorów badania prof. Stijn Baert.

Co więcej, wolontariat wpływa na nasze samopoczucie, podstrzeganie swojej osoby i otwiera też możliwości poznania nowych osób, zawiązania kontaktów, które owocują w przyszłości. Banalne "dobro powraca" to też odpowiedź na wyniki tych badań.

- Udzielanie się w roli wolontariusza zwiększa również aktywność fizyczną oraz poznawczą, co chroni przed spadkiem wydolności funkcjonalnej i demencją w zaawansowanym wieku – stwierdza prof. Willems. Dodaje przy tym, że neurobiologia wykazała związek pomiędzy wolontariatem w wydzielaniem hormonów takich, jak oksytocyna i progesteron, które mają zdolność regulowania poziomu stresu oraz stanów zapalnych.

Źródło: PAP

Reklama

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?