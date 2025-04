Chciałabyś zaangażować się w projekt nastawiony na drugiego człowieka? Mamy coś dla ciebie - bezinteresownie i od serca. Większość z nas najbardziej w życiu boi się starości i samotności. Jednak starość wcale nie musi być okresem spędzonym w pojedynkę i oczekiwaniem na schyłek życia! Inicjatywa, o której przeczytacie poniżej pokazuje, że to właśnie my - ludzie młodzi - możemy odmienić życie seniorów, którzy są tuż obok...

Zostań wolontariuszem w projekcie "Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla seniora"!

Projekt „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” to pierwsza taka inicjatywa, która ma na celu stworzenie prężnie działającej społeczności wolontariuszy, pomagających warszawskim seniorom.

Rejestrując się na platformie zalogujpomagaj.um.warszawa.pl możesz sprawić, że osoby starsze – zamiast siedzieć samotnie w domu – będą cieszyć się twoim towarzystwem!

Zatem jeśli:

Lubisz ludzi i jesteś otwarta na nowe znajomości

Masz odrobinę wolnego czasu, który chcesz poświęcić innym

Masz dość oglądania telewizji i grania w gry komputerowe

Wierzysz, że jedno słowo i gest może zmienić życie drugiego człowieka

Zgłoś się!

Komu pomożesz?



W tym projekcie masz szansę pomóc osobom starszym i osamotnionym, które często nie mogą polegać na krewnych i nie mają przyjaciół. Bo wraz z upływem czasu grono to stale się pomniejsza...

I nie chodzi o to, byś była ich opiekunką. Chodzi o to, byś stała się towarzyszką seniora, pograła z nim w karty, namówiła na spacer lub po prostu porozmawiała!

Seniorzy to przemili ludzie, którzy niestety często doświadczają przykrych sytuacji związanych z wykluczeniem społecznym. Dlatego wspólnie musimy umożliwić im powrót do aktywnego życia, by starość przestała być synonimem samotności!

Jak zgłosić się do tego projektu?

Wejdź w zakładkę Zgłoś się na stronie zalogujpomagaj.um.warszawa.pl i wypełnij kwestionariusz. Po wysłaniu zgłoszenia, zostanie ono przeanalizowane w celu dopasowania seniora, który podziela twoje zainteresowania. Dzięki temu będziesz miała pewność, że podobnie chcecie organizować wspólny czas.

Zapraszamy!

