Nad Bałtykiem drożyzna i szalone stawki - internauci przestrzegają przed wydatkami sugerując, że lepiej jest zaryzykować i spędzić wakacje w Hiszpanii, Włoszech czy Chorwacji, bo ceny są tam niższe. Czytelnicy popularnego portalu podzielili się nawet rachunkami.

Wakacje w Polsce - restauracje i hotele podwyższają ceny

Coraz więcej turystów narzeka na ceny nad polskim morzem. Wczasowicze płacą krocie za obiady w restauracji - ryba nad polskim morzem z frytkami to koszt ok. 100 zł. Podobnie jest z noclegiem: doba dla rodziny z dwójką dzieci to ok. 450 zł w Ustce, na Półwyspie Helskim lub w Trójmieście - napisała jedna z internautek. Pisałyśmy też o rachunku za tygodniowy urlop nad morzem dla 4-osobowej rodziny za 13 tys. zł. Te liczby robią wrażenie.

Restauratorzy, właściciele pensjonatów i hoteli nie mydlą klientom oczu. Podnoszą ceny w związku z podwyżkami cen za wodę, energię i cenami w hurtowniach za żywność. Prawdopodobnie ten trend obejmie też małe firmy wynajmujące leżaki, rowery wodne, skutery czy parawany. To wolny rynek

Sumując to wszystko wynika, że kilka dni nad Bałtykiem kosztowało nas tyle co urlop w małej miejscowości Hiszpanii, nie wspominając już o wakacjach all inclusive w Egipcie lub Turcji - powiedziała Dominika z Nowego Sącza, która od czwartku do niedzieli wypoczywała w Ustce wraz z mężem i synem Maciusiem, podaje se.pl.

Ceny będą rosnąć, ale jak wytłumaczyć, że za granicą jest taniej?

Włochy, Chorwacja czy Hiszpania tańsze od Polski

Z serwisu o2.pl dowiadujemy się, że jeden z wczasowiczów udostępnił rachunek za obiad dla 6 osób w restauracji w Toskanii we Włoszech. Za 4 pizze, spaghetti carbonara, owoce morze oraz litr wina, litr coca-coli i 0,75 litra wody zapłacił 69 euro, czyli ok. 300 zł. Przeliczając, dało to wynik 50 zł za osobę. To nie jest dużo jak na europejskie standardy. Dodatkowe 2 euro (ok. 9 zł) za osobę to wliczony odgórnie napiwek za obsługę serwisową.

fot. Archiwum prywatne

Inny mężczyzna napisał do wspomnianej redakcji, że wakacje w Chorwacji mogą być o wiele tańsze niż w Polsce. Pan Szymon wraz z dziećmi poszedł na obiad w restauracji w Makarskiej. Za pizzę oraz rybę z dodatkami zapłacił 88 kun, czyli ok. 52 zł.

Zastanówcie się, czy warto nad naszym Bałtykiem spędzać wakacje - napisał pan Szymon.

Wakacje 2020 pod znakiem koronawirusa

W internautach zawrzało i zdania są podzielone. Równie dobrze można wybrać niedrogą knajpę nad Bałtykiem i zapłacić podobnie, więc teza o tym, że wakacje nad polskim morzem są droższe niż zagraniczne, łatwo podważyć.

Byłem w Jastarni obiad wypasiony 24zł na helu 25zł kawa od 5zł do 8zł nocleg w wili horyzont 60 zł doba i kto to nakręca że drogo ceny jak dwa lata temu.

Jestem w Gdańsku 2+1 nocleg i śniadanie 7 nocy 1620zl, Obiady od 22zl (ziemniaczki pieczone wątróbka i surówki 22zl,z kurczakiem 27, schab 30) Lezak 20zl... Piwo czy kawa na plaży 12zl...

Z drugiej strony nie da się ukryć, że jakoś wakacji w Chorwacji czy Włoszech jest nieporównywanie wyższa i jest to opcja atrakcyjniejsza pod względem pogody, widoków, kultury, architektury. Polacy są zwolennikami wyjazdów nad Adriatyk czy krajów Bałkańskich.

W Chorwacji było już taniej 2 lata temu i nie tylko chodzi o żywność ale i o wynajem a pogoda (35st.C), czystość wód, na ogół puste plaże, cudowna życzliwość Chorwatów - GRATIS. Od tamtej pory nie jeżdżę nad nasze morze bo tv mogę sobie obejrzeć w domu a i wyjście aby coś zjeść bez wydania 200zł niemożliwe - czytamy w komentarzach pod artykułem na o2.pl.

Naszym zdaniem ceny nad polskim morzem są bardzo zróżnicowane i artykuły schlebiające zagranicznym wojażom skutecznie i niesprawiedliwie zniechęca Polaków do wyjazdów nad polskie morze. Warto jednak wspierać polskich przedsiębiorców i małe firmy - wyjazd nad Bałtyk sprawi, że pieniądze zostawisz w rodzimym kraju, co jest nie bez znaczenia w obliczu kryzysu gospodarczego. Może bon turystyczny pomoże rozwiać wątpliwości, gdzie warto w tym roku spędzić wakacje?

Źródło: o2.pl

