Okazuje się, ze abstrakcyjne rzeczy "z przyszłości" nie są wcale takie abstrakcyjne. A rozwiązania technologiczne, które jeszcze chwilę temu wydawały nam się nierealne, dzisiaj są codziennością. Zatem, co nas jeszcze czeka? I to już niedługo?

Wirtualna rzeczywistość wygra z... rzeczywistością.

Wirtualny świat błędnie kojarzy się jedynie z miłośnikami gier. Nowe technologie, czy chcemy tego, czy przenikają do naszej codzienności. Kalendarz, notes, a nawet klasyczny budzik - wszystko zniknęło z naszego życia i odżyło w nowej... elektronicznej formie.

Robiąc zakupy nie musimy ruszać się z łóżka, kupujemy w ten sposób prezenty, artykuły spożywcze, sprzęty domowe i ubrania. Zakupy online to dla większości z nas chleb powszedni, ale co jeśli kupowanie ubrań wejdzie w nowy wymiar. Jak będą wyglądać zakupy nie na ekranie...a po przejściu przez niego?

Według specjalistów wirtualna rzeczywistość będzie elementem życia każdego z nas już w ciągu najbliższych 5 lat. W 2014 roku London Fashion Week zaproponował oglądanie pokazów w technologii 360o z perspektywy pierwszego rzędu. Ponadto coraz więcej projektantów wprowadza opcję zakupów online. Można robić je w realnym czasie pokazu. Co nam się podoba na wybiegu, kupujemy siedząc w domu. Wysoka moda nigdy nie była tak blisko.

Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality), czyli świat rzeczywisty połączony z tym generowanym komputerowo pomoże nam robić zakupy online w całkowicie nowy sposób. Już nie będziemy musiały martwić się o to, czy sukienka będzie dobrze leżeć i czy do twarzy nam w tej czapce.

Już w tym momencie niektóre sklepy wykorzystują google'ową technologię Tango, by w odpowiedni sposób umeblować swoje mieszkanie. Jak? Technologia wykorzystywana w tym innowacyjnym projekcie analizuje przestrzeń, a nawet kolorystykę i styl. Dzięki temu w "prosty" sposób jest w stanie dobrać do wnętrza odpowiednie elementy.

Ta sama rewolucja szykuje się w modzie. Już niedługo będziemy w stanie wirtualnie dobrać do siebie odpowiedni strój. Program zbada naszą sylwetkę, a na podstawie tego, co mamy w szafie wybierze ubrania pasujące do nas, do naszej estetyki. Gotowe? ;)