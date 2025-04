Kilka dni temu Tom Ford zaprezentował swoją najnowszą kolekcję, która jako pierwsza w historii stworzona była zgodnie z zasadą "see now, buy now" - zobacz i kup. W uproszczeniu - widzisz coś, co ci się podoba na wybiegu? Nie musisz czekać 4 miesięcy aż trafi do sklepów. Teraz możesz kupić od razu, na żywo.

Zmiany w świecie mody

Kiedy jego koledzy prezentują już modę na lato 2017 podczas tygodni mody, on pokazał ubrania na tegoroczną jesień na prywatnym evencie. Mimo, że jak sam przyznał - kolekcja stworzona została już 6 miesięcy temu.

Francuskie domy mody bojkotują ten pomysł!

Tę tendencję bojkotują francuskie domy mody, które chcą utrzymać tradycyjny ład w świecie mody. A ten panuje do wielu dekad. Jednak to, co zrobił Tom Ford to również rezygnacja z udziału w tygodniu mody. To samo zapowiedziało brytyjskie Burberry. Przemysł staje na głowie!

Koniec z tygodniami mody - nadchodzą zmiany

Koniec z wyprzedażami?

Ale nowinek nie brakuje. Teraz doszła do nas kolejna, tym razem niepokojąca wiadomość. Thakoon Panichgul, projektant tajlandzkiego pochodzenia (i ulubieniec Anny Wintour) właśnie otworzył swój nowy butik w nowojorskim Soho. Designer zapowiedział, że odchodzi od tradycyjnego podejścia do sprzedaży mody. Thakoon w swoim butiku będzie miał projekty, które będą dostępne w sprzedaży (również internetowej), przez ok. miesiąc. Potem, po prostu znikną z wieszaków. Ponadto zapowiedział, że nie planuje już nigdy robić promocji. Wyprzedaże są już passé?

Jestem ciekawa, jak to się wszystko rozwinie. Póki co, nie mamy się czego obawiać - sieciówki na pewno nie zrezygnują z wyprzedaży. Podobnie jak polscy projektanci i gro zagranicznych. Jednak możemy się spodziewać, że prędzej czy później dopadną nas zmiany. Jakie dokładnie? Mam nadzieję, że jak najlepsze dla nas. W końcu bez wyprzedaży moja szafa długo nie pociągnie...