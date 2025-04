Zdawać by się mogło, że pandemia koronawirusa na świecie zaczyna mijać. W większości krajów wniesiono znaczną liczbę obostrzeń, gospodarka uległa odmrożeniu, a ludzie coraz szybciej wracają do dawnego stylu życia. Niestety statystyki wcale nie świadczą o tym, że koronawirus to już przeszłość. Zdaniem dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa sytuacja epidemiologiczna zaczyna się pogarszać. Jeśli rządzący nie podejmą zdecydowanych kroków, skończy się katastrofą.

WHO ostrzega przed zaostrzeniem pandemii koronawirusa

W niedzielę zanotowano na całym świecie ponad 136 tys. nowych przypadków koronawirusa, najwięcej do tej pory w ciągu jednego dnia. Mimo że pandemia trwa już ponad sześć miesięcy, nie jest to czas, aby jakikolwiek kraj zdjął nogę z gazu. Choć w Europie sytuacja polepsza się, na świecie się pogarsza - powiedział Ghebreyesus na konferencji prasowej online w Genewie

Dyrektor WHO poinformował również, że ponad 75 proc. nowych zarejestrowanych przypadków w niedzielę dotyczyło 10 krajów, głównie na kontynencie amerykańskim i w Azji Południowej. Tedros powiedział też, że w krajach, w których sytuacja się poprawia, „największym zagrożeniem jest teraz opieszałość”, dodając, że „większość ludzi na świecie jest nadal podatna na infekcje”.

Doktor Mike Ryan, który jest jednym z czołowych ekspertów WHO, powiedział, że należy się teraz skupić na robieniu wszystkiego, by zapobiec kolejnym szczytom zachorowań. Przypomniał, że zakażenia koronawirusem w krajach Ameryki Środkowej, w tym w Gwatemali, stale rosną. Zaapelował o międzynarodowe wsparcie dla tego regionu.

Jednym z największych ognisk epidemii koronawirusa jest obecnie Brazylia, gdzie jest druga co do wielkości, po USA, liczba potwierdzonych przypadków, a liczba zgonów przekroczyła w ubiegłym tygodniu liczbę zgonów we Włoszech. Na całym świecie na Covid-19 choruje już ponad 7 mln, a 403 tys. pacjentów zmarło.

Koronawirus w Polsce

Na dzień 9 czerwca w Polsce potwierdzono 27 160 przypadków zakażenia koronawirusem. Epicentrum epidemii w kraju znajduje się na Śląsku, gdzie chorych jest aż 9 965 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 1 166 pacjentów. Zdrowie odzyskało 12 998 zarażonych.

