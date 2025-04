Francją wstrząsnęła informacja o śmierci 16-letniej Julie A., która jest najmłodszą ofiarą koronawirusa w tym kraju. Tragiczną wiadomość przekazał w czwartek dyrektor generalny z francuskiego resortu zdrowia, Jérôme Salomon, podczas konferencji prasowej.

Jak poinformowała media jej matka, Sabine, dziewczynie dokuczał od tygodnia średnio nasilony kaszel. Leczyła się syropami i inhalacjami. Nagle zaczęła mieć trudności z oddychaniem, oddech był spłycony, a kaszel stawał się coraz częstszy. Z suchego zmienił się na mokry i uporczywy.

[PORTRAIT] Une adolescente de 16 ans passionnée par la danse et la mode, un fort caractère avec un cœur d'artichaut : qui était Julie, morte des suites du #COVID19 en France dans la nuit de mardi à mercredi dans l'Essonne ? > https://t.co/upqEV8HCX2 pic.twitter.com/jdhCtGiDnn

— Le Parisien (@le_Parisien) March 28, 2020

Gdy stan nastolatki się pogorszył, rodzina udała się do lekarza rodzinnego. Tam stwierdzono niewydolność oddechową. Julie w poniedziałek trafiła do szpitala. Objawy postępowały błyskawicznie, a stan pogorszył się do tego stopnia, że we wtorek dziewczynę podłączono do respiratora. Mimo zaangażowania służb medycznych, niedługo później dziewczyna zmarła.

Według Manon, jej starszej siostry, Julie nie miała wcześniej żadnych szczególnych chorób.

Musimy przestać wierzyć, że dotyczy to tylko osób starszych. Nikt nie jest niezwyciężony wobec tego zmutowanego wirusa – powiedziała dziennikowi „Le Parisen” siostra zmarłej.

Co istotne, w szpitalu dwa testy nie potwierdziły u pacjentki koronawirusa. Dopiero później dotarły wyniki pierwszego testu z laboratorium, które wskazały na COVID-19.

Nigdy nie będziemy mieli odpowiedzi, co tak naprawdę się stało, to jest nie do zniesienia – powiedziała agencji AFP matka dziewczyny.

Julie A. była zdrową dziewczyną, pasjonującą się tańcem i modą. Po tragicznej informacji w piątek o 20 wieczorem zapalono świece w oknach i balkonach Essonne – miasta, w którym mieszkała i uczyła się Julie. Tam też stawiła pierwsze taneczne kroki w wieku 4 lat.

We Francji w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło do tej pory 1 696 osób. Zanotowano 29 155 potwierdzonych przypadków koronawirusa, a niemal 5 000 osób uznaje się za wyleczone.

